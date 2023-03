Gobierno no descarta la posibilidad de levantar cese al fuego con el Clan del Golfo

En medio de la radicación de la Ley de Sometimiento, el ministro del Interior, Alfonso Prada se pronunció sobre la posibilidad de que se levante el cese el fuego con el Clan del Golfo, luego de que se confirmara que detrás del paro minero y de hechos de orden público violentos, que se han presentado en el Bajo Cauca Antioqueño estén presentes integrantes de esta esa organización.

“No ha estado sobre la mesa la suspensión o levantamiento del cese, pero no se cierra la posibilidad de que se levante en cualquier momento en la medida en que no haya condiciones para garantizar la tranquilidad en el territorio con estas organizaciones”, dijo Prada.

A esto el alto funcionario agregó que el Gobierno exige por parte no sólo del Clan del Golfo si no de otras organizaciones, que quieren hacer parte de la Paz Total, que muestren las voluntades para dejar acciones delictivas, armadas y violentas.