Somos una familia que no dejó de existir, solo creció: Maite Perroni sobre RBD

La reconocida actriz mexicana Maite Perroni pasó por los micrófonos de Contrarreloj para hablar sobre el éxito de la serie de Netflix ‘Tríada’ y el regreso de RBD a los escenarios.

Para empezar, actriz habló sobre su papel protagónico en la misteriosa serie de Netflix, allí aseguró que fue un proyecto que la retó y le permitió ver cuáles eran sus carencias y virtudes como profesional y mujer “fue mucho tiempo de trabajo, fueron muchos meses de preparación, de estudio, de análisis, fue un trabajo en equipo muy fuerte para lograr el resultado”.

Agregando que “me da gusto que como proyectos latinoamericanos podamos exponer nuestro trabajo y compartirlo al mundo, estar a un nivel que nos permita contar nuestras historias, fue un trabajo difícil pero me siento satisfecha de hacer ese papel”.

La mexicana también contó en la entrevista que “definitivamente en la industria del entretenimiento tenemos el cine, la televisión, el teatro, hay muchas formas de contar historias y sin bien es televisión, las plataformas nos han retado a contar las historias con una forma y una producción muy distinta a la televisión tradicional”.

Por otra parte, Perroni comentó que fueron como 4 o 5 meses de grabación. “En mayo terminamos la grabación y estrenamos hace 3 semanas, es un proceso muy largo de trabajo, este proyecto existe desde que yo estaba filmando Oscuro Deseo 2, es decir, 2021. Ahí llegó ese proyecto a mis manos”.

Por último, la artista habló sobre sus más recientes papeles en donde se muestra su lado más sensual. “Hay etapas para todo y yo creo que en el momento en el que empiezo a asumir estos personajes, es un momento en el que mi edad y mi entendimiento me permitía abordar temas en donde la sensualidad se manifestaba, la sensualidad de la mujer ha sido juzgada y reprimida como si no fuera algo natural, para mí era importante tener proyectos que me retaran”.

Maite Perroni habla sobre el regreso de RBD

Entre otros temas, la cantante habló sobre la gira mundial que hará la reconocida banda Rebelde, allí comentó que está muy emocionada por este regreso a los escenarios.

“Estamos muy emocionados, es un momento que no creímos que fuera a llegar y 15 años después de nuestro último concierto y de despedirnos, hoy poder volver a coincidir y estar en esta entrega total para compartir con tantas personas que nos siguen apoyando es increíble”, dijo.

Agregando que “el recuentro no es solo entre nosotros, es con todas las personas que nos apoyan y que nos han dado tanto amor, es la oportunidad de estar juntos y que todas esas almas vibren juntas”.

Escuche la entrevista completa a continuación: