¿De quién es la culpa? Habla joven con foto de Cristiano Ronaldo en libreta militar

David Godoy, joven que denunció que su libreta militar salió con la foto de Cristiano Ronaldo, pasó por los micrófonos de Sigue La W para hablar de este curioso e insólito hecho que hoy lo tiene metido en líos, pues a través de un comunicado, el Ejército Nacional anunció que habrá sanciones en su contra.

“Cuando uno inicia un proceso de libreta militar es cuando uno sale del colegio, el primer registro fue en el 2014. Dos años después regresé a Fusagasugá para intentar hacer el registro de nuevo. Claramente nunca subí esa foto ni las otras siete que dice el Ejército”, mencionó.

De esta manera, Godoy contó en Sigue La W cómo es el proceso para subir la información al portal del Ejército.

“Hay un formulario que se llama ‘El primer registro’ en el que uno pone su información personal. Se debe subir la foto en fondo azul, recuerdo que me mandé a tomar las fotos. ¿Qué pasó ahora? Dije en diciembre de 2022 que era hora de sacarla. Luego de que uno hace su primer registro ya no tiene acceso a eso, se lo tienen que habilitar”, relató.

Asegura que cuando fue a cambiar sus datos personales, la plataforma ya no lo dejaba ingresar, por lo que se desplazó hasta el Distrito 55 de Fusagasugá, en donde el mayor que estaba en ese momento le dijo que no, “que si estaban los datos de mis padres se quedaba así”.

Posteriormente, mencionó que entregó un CD “con fotos del respaldo azul y lo entregué con la confianza de que al momento de la liquidación iban a usar lo que había dado”.

No obstante, contó que desde el mismo Ejército lo llamaron y ellos mismos actualizaron la información, por lo que cuestionó la rigurosidad en el proceso de certificación y expedición de libretas militares por parte de la institución.

“En diciembre de 2022 me llamaron para reclamarme porque no había actualizado los datos del registro, ¿qué les tocó hacer? Pedirme el usuario y contraseña y ellos mismos actualizaron la información”, indicó.

“¿Por qué en ese momento no me avisaron de que esas fotos no eran mías? ¿cuál es la rigurosidad de los procesos de verificación de datos a la hora de la liquidación de la libreta militar?”, agregó.

¿Se comunicaron del Ejército?

“En el momento en que me doy cuenta de la foto me comunico con un número, que ni siquiera es oficial del Distrito, sino uno del que me llamaron el día de la liquidación de la tarjeta (…). Me contestó un solado y le pregunté sobre qué pasó y me dijeron que yo había subido esa imagen. Les dije que les había dejado un CD con fotos. Me dijo que si quería que me la cambiaran necesitaba ir presencialmente y llevarlas de nuevo, eso me pareció una falta de respeto”, afirmó.

“En ese momento se cortó la llamada y no insistí, me pareció una pérdida de tiempo”, añadió.

Sobre su publicación que se ha vuelto viral en redes sociales, el joven aseguró que “antes que hacer un escándalo era simplemente hacer un reclamo formal para que se arreglara la situación”.

Además, este hecho le resulta paradójico porque, según contó, él no sabe nada de fútbol. “No crecí viendo fútbol, nunca he sido un apasionado de ese deporte. En esa época era universitario, comenzaba en mi carrera y nunca me enfoqué por eso”.

¿Qué responde el Ejército?

A W Radio le comunicó el Ejército Nacional que establecerían comunicación con el joven, se tratará de aclarar la situación y que ellos no tienen nada que ver ahí porque la información la sube el usuario con su contraseña.