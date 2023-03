Insólito: a joven le salió su libreta militar con foto de Cristiano Ronaldo

Un insólito caso le ocurrió en las últimas horas a un joven que denuncia que su libreta militar salió con la foto de Cristiano Ronaldo, el futbolista portugués que actualmente juega en Arabia Saudita. Así lo confirmó en diálogo con W Radio, David Godoy, quien no se explica cómo ocurrió el curioso hecho.

“Hice el proceso en diciembre en donde hacen descuento, eso fue un suplicio porque el distrito militar en Fusagasugá es terrible, no hay canales de comunicación y toda la atención se hace físicamente y eso queda a las afueras, todo es presencial y durante el proceso entrega uno papeles y después le dicen que está mal, lo hacen ir una y otra vez, no hay mecanismo de atención de otra manera, yo tenía tres meses para pagar y la pague ayer (martes) de manera digital”, dijo Godoy.

Además, agregó que “si uno la quiere física tiene que pagar más, yo estuve en el exterior y no voté, no tenía certificado, entonces le cobran a uno si la quiere física, un costo adicional, entonces la fui a descargar y resulta que tenía una foto de Cristiano Ronaldo de la nada ”

Por último asegura que luego de que su caso se volviera viral en redes sociales, el Ejército se comunicó con el: “gracias a que se hizo viral y que salió en medios, me llamó un mayor y me va cambiar la foto pero él está aferrado que fui yo el que la subió cuando yo me registré por primera vez, yo insisto que no fui, yo soy serio y no me interesa, yo le cuestioné que si no tenían control a la hora de liquidar y no me contestó”.

Bien costoso que es tramitar la Libreta militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. 😐

Pregunto y me dicen que no saben que hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez ¿Por qué juegan con el tiempo de la gente? @RECLUTAMIENTOCO pic.twitter.com/5WlZReZFOT — David Godoy (@DaveGovi) March 14, 2023