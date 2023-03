Debate: reforma laboral, ¿perjudica o impulsa la generación de empleo?

La reforma laboral ha sido un tema que ha generado gran controversia, pues así como existen personas que apoyan la iniciativa a toda costa, otros más consideran que está mal diseñada requiriendo cambios y modificaciones, ya sea por lo que causará en sí o por las personas que según opiniones, han quedado por fuera de la comunidad acogida.

Por esto, se hace necesario analizar las opiniones partiendo de dos puntos de vista diferentes, el de los empresarios y el de los trabajadores, siendo invitados representantes de estos gremios a pasar por los micrófonos de La W para referirse a este tema.

Por parte de los trabajadores tuvimos a Fabio Arias, fiscal nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y por los empresarios, el personaje fue Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), quienes mostraron sus posturas en cuanto a la reforma laboral.

El empresario inició, refiriéndose a que los más afectados son a los trabajadores que tienen turnos laborales nocturnos, dominicales y festivos, algo que Arias, fiscal de la CUT respondió.

“El problema que tenemos de fondo es que la reforma 789 de 2002, del Gobierno Uribe, la vendieron como una reforma que iba a generar empleos y hoy tenemos los mismos índices de desempleo que teníamos en aquella fecha. Lo que se necesita para generar empleo, es que los trabajadores tengan plata en los bolsillos, si el trabajador tiene dinero, el comercio se mueve”, expresó el líder de los trabajadores.

Se mencionó que existe un 57,9% de colombianos en la informalidad, algo preocupante porque se podría elevar el número, ante lo que el presidente de FENALCO contestó con un punto de la reforma que, según él, es negativo.

“Esta reforma va a favorecer solo a quienes tienen empleo. Pero hay más de 15 millones de colombianos desempleados o en la informalidad, quienes van a tener menos posibilidades de formalizarse”, aseveró Cabal.

Ante la aclaración, Arias, consideró que el empresario con sus palabras hacía un llamado a no acatar la reforma en caso de ser aprobada, lanzando fuertes declaraciones.

“No puede estar convocando al país a que no se cumpla la norma laboral para justificar que no está de acuerdo, está llamando a incumplir las normas. En el pasado las normas laborales que nos dijeron que resolverían el problema no lo hicieron y con esta tampoco se va a resolver, pero sí logrará recuperar a los trabajadores unos ingresos que antes sí tenían y les quitaron”, dijo, refiriéndose nuevamente a la reforma del Gobierno Uribe.

Ante su acusación, el empresario respondió: “Estoy manifestando la preocupación del hombre trabajador, yo no estoy convocando, al contario, desde FENALCO manifestamos las implicaciones que puede tener esta reforma para las pequeñas y medianas empresas. Nos preocupa”, explicó.

Del mismo modo se refirieron al punto específico de la reducción de la jornada laboral, pues existen quienes consideran que esto reduciría la productividad, donde Arias resaltó países como los europeos, donde la estrategia de la jornada de 40 o 36 horas ha sido efectiva, algo que Cabal contradijo.

“Si tomamos los países con más rigidez en cuanto a lo laboral como los europeos, son países con altas tasas de desempleo, la afirmación de Arias es relativa, pues si comparamos con los países que menos sobrecostos tienen en temas laborales, como Estados Unidos, podremos notar que la tasa de desempleo es baja”, comentó.

Finalmente hablaron del estado en el que se encuentra la reforma, que tan beneficiosa sería y si requiere cambios.

“Reconocemos que la reforma es para los colombianos que están en la formalidad, porque pasan los años y la informalidad sigue en lo mismo pese a las anteriores reformas. La informalidad no se resuelve con reformas, son los ciclos económicos, con la reforma se busca recuperar lo perdido”, dijo el representante de los trabajadores.

Del mismo modo, el líder de FENALCO dio su última opinión relacionada al paso de la reforma por el Congreso.

“El escenario del Congreso permite que la reforma se ajuste. Esperamos que se le de la oportunidad a todos los sectores de ser escuchados y analizar profundamente esta reforma sobre lo que más le convenga a Colombia. Que no solo sea un análisis político o ideológico”, concluyó.

Escuche aquí la entrevista completa: