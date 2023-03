Indeportes reconoce que contratista debe a entrenadores de todas las ligas de Boyacá

Tunja

Con miedo a represalias rompieron el silencio los entrenadores de las ligas deportivas de Boyacá y denunciaron que el representante legal de la Fundación Social Colombia Activa (Funactiva), Moisés Alirio Castillo Prieto, les adeuda salarios desde el mes de noviembre de 2022.

“La verdad estamos muy tristes por todo lo que está pasando con Funactiva, operador de Indeportes, porque en este momento le adeudan salarios acerca de 200 entrenadores desde el mes de noviembre y no hay solución alguna. Son los entrenadores de los deportistas de Boyacá que los preparan para juegos nacionales, y aquí piden resultados, pero no le damos la importancia que deben tener los entrenadores al no pagarles”, dijo uno de los denunciantes a W Radio.

Sostienen que después de 20 años contrataron a un operador que para dar resultados y les salen con excusas y les adeudan a todas las ligas.

“También se debe alimentación hospedajes, manutención cuando fueron a trabajar y no les pagaron. Ese señor está escondido en este momento no quiere dar la cara a nadie. Queremos saber qué va hacer Indeportes, porque van a contratar otro operador”, explicó otro denunciante.

Aseguran que no denuncian ante entidades como el Ministerio del Trabajo por represalias que puedan tomar los políticos. “Boyacá es un departamento político en donde solo se usan a las personas”.

Por su parte, el gerente de Indeportes, Alberto Neira, reconoció que se les deben 380 millones a los entrenadores de todas las ligas del departamento de Boyacá.

Recordó que el 29 de enero de 2022 con el fin que las ligas pudieran tener un proceso claro para la preparación de sus deportistas se hizo un proceso por el Secop y salió ganador Funactiva.

“Ellos estaban comprometidos a pagar entrenadores, implementación deportiva y tema logístico y encontramos que el señor solamente pagó de febrero a octubre faltando por cancelar los meses de noviembre y diciembre”, reconoció Neira.

Según Neira se reunió el pasado 14 de marzo, en la oficina de gerencia, con la jurídica de la entidad, el operador, el supervisor le pague a los entrenadores que están por prestación de servicios.

“Él tiene plazo para cancelarle a todos los entrenadores sus deudas el día 27 de marzo máximo de 2023; si ese día no logramos que él cancele haremos efectiva las cláusulas que tiene estipulado el contrato y por supuesto estaremos conversando con la aseguradora para que pague los honorarios de los entrenadores”, dijo.

Sostuvo que no va a haber represalias políticas contra los entrenadores que denunciaron estos retrasos salariales y que la plata se les va a pagar a todos los entrenadores.