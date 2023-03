Se pueden afectar elecciones: registrador pide medidas urgentes de orden público

Este jueves se reunieron en el Quindío los 32 gobernadores del país, en un encuentro de mandatarios departamentales al que también asistieron la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, y el registrador nacional, Alexander Vega.

Durante la cita se escucharon varias voces de preocupación ante la delicada situación de orden público que se registra en los territorios, pero especialmente en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Chocó, Antioquia, Cauca, Meta, Guaviare y Caquetá.

Por esa razón, la jefe del Ministerio Público y el registrador hicieron una solicitud urgente al ministro de Defensa, Iván Velásquez para que convoque cuanto antes a la a Comisión Nacional de Orden Público, instancia que integran varias autoridades.

La principal inquietud tiene que ver con que la violencia se está recrudeciendo en pleno año electoral, poniendo en riesgo el ejercicio de los derechos fundamentales a elegir y ser elegido.

“Si no se apoyan las Fuerzas Militares y el Gobierno Nacional no entra a corregir estas situaciones, las elecciones territoriales se pueden ver afectadas. Aspiramos a no volver a épocas, de hace décadas, en las que tocaba aplazar elecciones y correr puestos de votación”, advirtió Vega.

Finalmente, ante el deterioro de orden público en esos 8 departamentos, los funcionarios agregaron que la democracia estaría en riesgo por lo cual insistieron en que las acciones de las instituciones del Estado deben llegar pronto.