Un acuerdo nacional es para hacer las transformaciones sociales en el país: Petro

En el IV Foro Colombia – Unión Europea, el presidente de la República, Gustavo Petro, habló de la propuesta de avanzar en un acuerdo nacional en el país para realizar todas las transformaciones que el país necesita durante su Gobierno.

“De ahí que la tesis del acuerdo nacional me parece clave, pero no es un acuerdo nacional para ver cómo el presidente de izquierda se arrodilla y sigue haciendo lo mismo que hacían los anteriores presidentes. Ese es otro engaño. Eso no es entender el electorado colombiano”, dijo el presidente.

El jefe de Estado añadió que la creación de un acuerdo debe ser de manera colectiva.

“Hay que hacer una reforma agraria para industrializar a Colombia, para mejorar las condiciones de la fuerza de trabajo del país”, así como de la mitad de la población que ni siquiera es una fuerza de trabajo asalariada, pero sí está en la indigencia, en la pobreza, en el hambre y en la exclusión.Tenemos que hacer un acuerdo nacional hacia las reformas”, dijo.

y agregó que, “se tiene que hacer en todos los rincones del país y tiene un propósito, que es transformar a Colombia y no conservar lo que no se debe de Colombia”.

Según el mandatario, si el acuerdo nacional construye democracia y aporta a disminuir la desigualdad, “puede contribuir al desmantelamiento del narcotráfico que crece en Colombia por la exclusión”.