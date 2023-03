Petro negó vinculación de primera dama con remociones dentro del Gobierno: Coronell

El periodista Daniel Coronell habló en W Fin de Semana sobre la entrevista que hizo la Revista Cambio al presidente Gustavo Petro. Allí hablaron sobre temas de importancia y de la agenda nacional. Entre otras cosas, el primer mandatario se refirió a la polémica que hay por las denuncias contra su hijo, Nicolás Petro y su hermano Juan Fernando Petro.

De acuerdo con Daniel Coronell, “es una entrevista que ha sido una gran oportunidad no solo desde el punto de vista periodística, sino para conocer de primera mano el estado de ánimo del presidente es bastante valiosa. El presidente está viviendo una situación difícil, desde el punto de vista familiar y político”.

Agregando que “el presidente dijo que se sentía como el presidente de la resistencia, pero lo más llamativo de esto, es que los grandes retos que está asumiendo el presidente Petro ahora no vienen de afuera, no vienen de una oposición (…) sino de sus circulo interno, de las personas más cercanas, ese era un reto que era imprevisible para el presidente al empezar su Gobierno”.

De igual forma, Coronell comentó que “hasta hace unos días, después de la salida del ministro Gaviria, yo me había quedado con la idea que el presidente estaba negociando una formula de concertación frente a la reforma a la salud, pero el presidente está pensando de otra manera, nos dijo que no le había gustado la reunión con los jefes de los partidos políticos, que eso constituía una venia hacia el pasado, también dijo que había líneas rojas en su reforma y que si el Congreso no respetaba esas líneas rojas, él iba a terminar retirando la reforma”.

Por otra parte, el periodista explicó cómo se comportó el presidente Petro mientras fue cuestionado por el escándalo de su hijo Nicolás Petro. “Yo lo noté realmente conmovido, percibí que era un tema que le hacía daño, el presidente movió sus pies y los puso por detrás de las patas de la silla, se echó para atrás agarrándose de los brazos y después empezó a tocarse la barbilla, ese lenguaje gestual me mostró la incomodidad de abordar ciertos temas, pero no rechazó ninguna pregunta”.

Otro de los temas al que se refirió Coronell fue al papel que tiene dentro del Gobierno la primera dama, Verónica Alcocer, y la posibilidad que existiría para que ella lo suceda, tema que también respondió el presidente.

“A mi juicio, no fue suficientemente claro en manifestar si le gustaba o no y eso abre una puerta para que esa posibilidad exista, lo cual es, a mi manera de ver, es totalmente indeseable para una democracia como la colombiana. También fue enfático en negar la vinculación de la primera dama con nombramientos y remociones dentro del alto gobierno, dice que no tienen nada que ver con el nombramiento de Concha Baracaldo”, contó.

