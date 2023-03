Concuerdo con Uribe: Petro ante propuesta del expresidente para la reforma laboral

Varias críticas ha recibido la reforma laboral luego de ser radicada por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, entre esas la del expresidente Álvaro Uribe, quien en una intervención aseguró que la reforma es dañina y por eso desde ya proponen cambios desde el Centro Democrático.

Cambios que según el expresidente, podrían ir de la mano con un “Acuerdo Quinquenal de Incremento Salarial y de Productividad” para no complicar más las normas labores.

Ante esta propuesta, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta de Twitter.

“No me disgusta la idea de un acuerdo quinquenal para elevar salarios reales de acuerdo a la productividad, lo propuse en campaña y concuerdo con Uribe, pero ese artículo debe figurar en la actual reforma laboral y no sustituirla”, dijo el mandatario.