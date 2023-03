El sector artesanal está en riesgo de extinción: gerente de Artesanías de Colombia

La actividad artesanal es una de las manifestaciones culturales y de identidad más importantes de Colombia, es llevada a cabo por manos laboriosas de mujeres y hombres que dominan la transformación de materiales con el conocimiento ancestral.

En el marco del Día Internacional del Artesano, Adriana María Mejía, gerente de Artesanías de Colombia y Adriana Fernández, artesana de San Vicente del Caguán se pronunciaron en W Fin de Semana sobre esta fecha e hicieron un llamado para reconocer la labor de los artesanos.

De acuerdo con Adriana Fernández “Artesanías de Colombia está trabajando desde la estrategia de justicia social para empoderar a esta comunidad, porque esto es un trabajo ancestral”. En ese sentido, señaló que los colombianos no son conscientes de la necesidad de fortalecer el sector de los artesanos.

“El 73.4% de los artesanos son mujeres entre 60 y 70 años, y los jóvenes son tan solo el 2.4% es decir están en riesgo de extinción, por eso quiero invitar a los colombianos que, si de verdad queremos tanto a estos grupos étnicos, si de verdad nos gusta tanto su trabajo, seamos conscientes de apoyar a este sector”, añadió.

Por su parte, Adriana Mejía aseguró que las artesanías, desafortunadamente, no cuentan con el valor que corresponde, “acá en San Vicente del Caguán somos bastantes artesanos y aunque tenemos una alianza con la Alcaldía y nos invitan a eventos, no tenemos muchas ventas porque las personas no valoran este trabajo”.

Así mismo, señaló que a pesar del conflicto armado San Vicente del Caguán, “es un pueblo muy hermoso, lleno de gente trabajadora (…) siempre veo lo positivo”.

Escuche la entrevista completa: