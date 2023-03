MinTransporte tendría identificados a políticos que impulsan destrucción de peajes

En los recientes días, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, había manifestado que algunos diputados, concejales y candidatos estaban dedicados a promover el “no a los peajes”, lo cual a su vez generó que se tomarán acciones violentas con algunas estaciones de peaje en diferentes partes del país.

En los micrófonos de W Radio, el ministro Reyes, reiteró que tiene identificados a los políticos que están generando o impulsando ese movimiento para que la población, manifestantes y en algunos casos delincuentes estén atentando contra los peajes, agregando que, aunque no dará a conocer los nombres de forma pública, si lo hará ante las autoridades.

En sus declaraciones manifestó “nosotros hablamos en Colombia de tener cerca de 180 peajes; frente a sí te voy a dar los nombres de quienes son esos personajes que hoy ocupan cargos de elección popular o cargos públicos o aspiran a ocuparlos, los dejaré en su momento para ponerlos en conocimiento de las autoridades judiciales, pero lo que sí queda claro es que la autoridad si la vamos a ejercer y concretamente yo como ministro”.

Agregó “pues yo como ministro no puedo permitir que se utilice como lema de campaña para quienes aspiren a ser electos en cargos en las elecciones de octubre el tema de malos peajes con una actitud vandálica, de que aquí si no se baja los peajes, si no se eliminan, si no se traslada el peaje, si no se acerca a las condiciones de los habitantes de una determinada municipalidad o que tienen un peaje que les afecta, entonces inmediatamente vienen acá, van a la ANI, van al Invías y nos amenazan que si estas condiciones no se aceptan van a acudir al uso de los medios violentos y no es uno, no son dos, no son 10, son muchos comités anti peaje que no son el anti peaje de venga, sentémonos a negociar una tarifa diferencial; no, es con hechos violentos que amenazan con acabar con los peajes”.

Así mismo, el ministro reyes, expresó que a los que dañan y atentan contra los peajes, se les olvida que el mismo es como un impuesto y por ende la ciudadanía no puede decidir no pagar, aún más teniendo en cuenta que los peajes son una fórmula financiera con la que se estructuran los contratos de concesión.

Finalmente, desde la cartera de transporte se confirmó que la Procuraduría adelanta investigaciones por haber levantado o suspendido el cobro de peajes debido a que la fórmula financiera de la concesión donde se adoptó la medida, no se cumplió, poniendo como ejemplo a la Gobernación de Cundinamarca la cual suspendió el cobro de una estación, lo que llevó a que se le abriera investigación por posible detrimento patrimonial.