¿Director del Servicio Geológico Colombiano no está cumpliendo con sus funciones?

La Procuraduría ha recibido varias denuncias de ciudadanos manifestando que el director del Servicio Geológico Colombiano, el geólogo Julio Fierro, estaría inmerso en un conflicto de interés al ser un supuesto ‘opositor’ de la exploración minera, pues ahora se encuentra a la cabeza de una entidad que tiene como uno de sus objetivos la identificación y análisis del subsuelo, presuntamente incumpliendo con el plan estratégico planteado.

Para enfrentar el tema, el directivo pasó por los micrófonos de Sigue La W, para hablar sobre sus ideologías y las funciones del Servicio Geológico como tal.

“En efecto, esa es una de las funciones de la entidad, pero la exploración y explotación minera no le corresponde al Servicio Geológico Colombiano, nos corresponde la identificación y definición del potencial, esa explotación es obligación de títulos mineros particulares”, explicó.

Del mismo modo respondió ante el cuestionamiento sobre haber frenado las funciones por decisión, sin embargo, evidenció la causa real de la pausa en la identificación del suelo.

“No estamos adelantando las labores de definición el potencial minero solo por frenar las labores, nlo estamos evitando porque necesitamos el mapa de las autoridades mineras para identificar las áreas reserva estratégica y de este modo allí no se soliciten títulos mineros. Tenemos que estar seguros de que no haremos uso de dinero públicos para beneficios privados. Es un trabajo conjunto con el estado”, aseguró.

Además, respondió sobre su posición personal frente a la minería y los casos específicos donde la entidad que dirige se viera en la obligación de estudiar una zona que en el pasado él desde su activismo haya protegido.

“En caso de verme en un conflicto de interés iría un representante ad hoc del Servicio Geológico, por el momento no he incurrido en eso. Sobre la minería me baso en datos para tener una postura y los datos evidencian la contaminación en el agua y el aire, por eso hay que hacer estudios sobre qué tan necesaria es la minería en nuestra forma de vivir y las zonas en las que se lleva a cabo”, manifestó el funcionario.

Finalmente resaltó las funciones que se están pretendiendo potenciar en cuanto a mantener informadas a las comunidades sobre lo que ocurre en sus territorios en cuanto al tema minero, y la importancia de vigilar los distintos tipos que esta tiene, las prácticas que hay sobre ella y sus efectos ambientales, concluyendo con algunas curiosidades relacionadas a los sismos, el nevado el Ruiz, entre otros.

