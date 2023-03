Sargento del Ejército fue acusado de tráfico de armas presuntamente con testimonio falso

El sargento activo del Ejército Nacional José William Segura dice que fue encarcelado injustamente. La Fiscalía General de la Nación lo acusa de tráfico de armas, pero las evidencias en su contra no serían suficientes y es por esto que busca demostrar su inocencia.

En entrevista con Sigue La W, indicó que en septiembre de 2013, en la glorieta de Tunja capturaron a dos sargentos del Ejército Nacional y a 3 civiles más. “Ellos fueron capturados en flagrancia entregando 8.000 cartuchos en ese sitio aproximadamente a las 11 de la noche”.

Agregando que para el 29 de abril del 2015, cuando estaba en la estación de Transmilenio de Marly había una orden de captura en su contra, “saliendo de la estación me leyeron los derechos de capturado y me acusaron de tráfico de armas, peculado por apropiación y cohecho propio, me aprendieron y fui llevado ante un juez de control de garantías”.

Según el sargento, el testigo del caso aseguró que él no rindió una versión en su contra. “El testigo dice que él no rindió esa versión, que él lo que hizo fue un preacuerdo por la flagrancia y que ese preacuerdo fue tomado cuando estaba en el patio de funcionarios públicos detenidos”.

“El testimonio dice que yo supuestamente le vendí 4 anteojos de visión nocturna en 16 millones de pesos, eso dice el testimonio”, añadió.

Por último, comentó que “estoy en etapa de juicio, pero no se me ha dicho qué fue lo que yo hice, cuál fue mi conducta”.

