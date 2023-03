Denuncian presuntas extorsiones del Inpec en la cárcel La Modelo

La abogada Diana Escobar denunció en W Fin de Semana que en medio de una visita a su esposo en la cárcel La Modelo, un guardia del Inpec la habría extorsionado para poder ingresar unos productos.

“En octubre de 2022 me contactaron con un dragoneante para ingresar una encomienda a mi esposo, me dijeron que tenía que dejar los productos en el sitio con 50.000 pesos, hice lo que me indicaron. El guardia no hizo la entrega de inmediato y me empezó a pedir dinero, yo no accedí a darle más dinero y luego puse la denuncia ante el director del establecimiento”, detalló la denunciante.

Así mismo, explicó que estos hechos corresponderían al supuesto atentado que habría sufrido su esposo en la cárcel, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital de Kennedy en Bogotá, “él entra a un estado crítico porque perdió el conocimiento, en este momento tiene tubo de tórax. Pero aún no me han dado mucha información por seguridad a mi esposo”.

Por su parte, el coronel Freddy Camargo, director de la cárcel La Modelo, aseguró en W Fin de Semana que “escuchamos las quejas de la señora, pero hay una irregularidad en el ingreso de alimentos y precisamente por eso, de manera no regular, la señora le hace entrega de alimentos a un dragoneante para que los ingrese no sé a través de qué medio”.

“Le solicité a ella que pusiera una denuncia penal para canalizarla a través de la Policía Judicial donde fue atendida, pero la señora no puso el denuncio”, añadió el coronel Camargo.

No obstante, manifestó que actualmente hay un informe de tipo disciplinario enviado a la dirección del Inpec.

En cuanto al presunto atentado que habría sufrido el esposo de la abogada, aseguró que esto “obedece a una riña entre internos”.

“Él sostuvo una riña con tres internos más, no es posible determinar en este momento si el resultado de esa riña obedece a situaciones como las que está señalando la señora Diana, esto lo determinará la Fiscalía”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa: