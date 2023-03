Turistas y nativos se enfrentaron en playa de Cartagena por pérdida de un bolso

Un nuevo enfrentamiento entre turistas y nativos se registró en la zona insular de Cartagena, específicamente en Isla de Barú sector conocido como Playa Agua Azul.

Mirciades Marrugo, líder de Playa Agua Azul, contó a W Radio que a un grupo de turistas (5 hombres y 3 mujeres) se le había olvidado un bolso y lo aseguraron para posteriormente devolverlo.

Los visitantes estaban disfrutando del lugar y se habrían movido hacia otra zona.

“A unos señores se les olvidó el bolso, pero yo soy el líder, el bolso me lo entregaron a mí y nunca se les sacó nada; habían dos iPhone, $300.000 pesos en efectivo, unas tarjetas que tenían plata y todo eso se les entregó. Entonces dijeron que les faltaba $1 millón”, relató Mirciades.

Playa Agua Azul es uno de los lugares más apetecidos por nacionales y extranjeros, en la zona insular de Cartagena, la tranquilidad y belleza es el atractivo que hoy les da empleo a cientos de nativos.

“Eso fue ya para irse, de salida le pegaron una patada a uno de los pelaos sin nosotros hacerle nada; estuvo Guardacostas y se les hizo raro porque nosotros nunca hemos tenido problemas con nadie, nosotros lo que se pierde lo devolvemos”, siguió contando el líder.

Puntualizó, “eso no fue por la comida, ellos lo que dejaron fue un bolso tirado, pero se le entregó con todo lo que tenían. El bolso quedó en la playa, y los muchachos que encuentran un bolso me lo llevan a mí, uno lo guarda hasta que salga el dueño, cualquier cosa que se pierda me lo entregan a mi hasta que salga el dueño”.

Reiteró, “ellos se separaron del bolso, se fueron para otro lugar de la playa, los pelaos al verlo lo cogieron para asegurarlo y saber quién era el dueño”

Sobre la riña indicó lo siguiente, “ellos nos tiraron a uno sin hacerle nada”.

Los turistas consumieron 4 sierras a $40.000 y 2 cazuelas de mariscos a $80.000. W Radio está en su búsqueda para obtener su versión de los hechos.