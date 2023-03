Al Oído: Carta de mercenario retenido en Haití; presidente Petro, ¿y los colombianos?

En medio de su participación en la Cumbre Iberoamericana, en República Dominicana, el presidente Gustavo Petro anunció que hará una visita a Haití; reconoció que el país tenía “una corresponsabilidad” en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise.

El presidente expresó: “quiero ir a Haití, es un tema donde Colombia tiene una corresponsabilidad, primero porque Haití fue el que nos ayudó a ser un país en el pasado, y segundo porque fueron mercenarios colombianos los que fueron a matar al presidente de Haití, desatando una crisis aún peor que la que ya vivían”.

En 22 meses no ha pasado nada en el proceso jurídicamente, tampoco han estado en juicio, entonces ¿por qué él los condena?

“Incluso, no sé si el presidente, su equipo jurídico no lo entera de todo, pero el equipo ya se reunión con la defensora de derechos de este grupo de ex militares colombianos Sondra Macollins Garvin para que puedan enfrentar un juicio Justo ya sea en Haití o un juicio en un territorio neutro. Lo curioso es que Al Oído conoció que esta reunión se dio en febrero y que el Gobierno parecía tener voluntad de ayudar a restaurar los derechos de los colombianos y conocer qué sucedió. O el presidente no se enteró o dicen una cosa y luego otra”, expresó Catalina Suárez.

En Al Oído habló la abogada Sondra Macollins Garvin, penalista que representa a las familias de estos colombianos detenidos en Haití ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos y ante el gobierno nacional.

“Son nefastas las declaraciones del presidente Petro, debería saber que antes de culpar debe existir un juicio y que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario (…)”, dijo.

También preguntamos a la abogada Macollins por los venezolanos y los cuerpos que encontraron en medio del operativo en el que descubrieron a los colombianos, por qué no se habla de eso.

Además, en exclusiva la carta de uno de los 17 mercenarios detenidos en Haití en el que lo único que pide es “señor presidente si usted logra ver mi carta por favor vele por nuestros derechos humanos. Acá no hay comida ni nos dan agua, recuerde que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, el agua para bañarnos solo es posible si nuestras familias envían ayuda. Tengo todas las pruebas de lo qué pasó y el por qué yo no sabía nada y soy inocente, acá hay muchos intereses de por medio y muchas verdades a medias ayúdenos a por lo menos un juicio justo, es nuestro derecho”.

Cierro con una pregunta y es será que en tantos encuentros del presidente Petro y Nicolás Maduro ¿se ha hablado de todo lo sucedido en Haití y de los detalles aún desconocidos?