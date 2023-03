Al Oído: ¡Hay que salir a rechazar violencia del ELN! ¡Paren ya!

El rumbo que se empieza a retomar en temas de paz es una buena noticia, los pequeños cambios pueden hacer la diferencia.

Por fin se reunieron los negociadores del presidente Petro con los del acuerdo de paz del expresidente Santos, para dialogar sobre las experiencias y dar luz a quienes hoy son protagonistas, pero que ante los ojos de la opinión sólo han mostrado desorden y pocos resultados.

Al Oído conoció que este encuentro fue producto de la insistencia del canciller Álvaro Leiva como resultado de las recientes reuniones en la Casa de Nariño.

Ojalá escuche a quienes ya lograron un acuerdo y veamos algún cambio en el diálogo actual.

Nuestros héroes merecen respeto

Renuncias masivas: 32 oficiales de policía pidieron su retiro de la institución y aún hay quienes niegan que nuestra Fuerza Pública se siente desmoralizada y humillada.

Nuestros soldados y policías se sienten abandonados por un gobierno que, en lugar de protegerlos, prefiere ‘premiar’ exigencias de quienes le incumplen a la mesa de diálogo.

La masacre de nuestros soldados en el Catatumbo exige que todos salgamos en defensa de nuestros héroes. Un país digno estaría en las calles.

Deberían olvidarse esas diferencias ideológicas y, como ciudadanos, llenar las calles como mensaje claro al ELN de que no vamos a permitir más violencia, y lo más importante, en respaldo a nuestras fuerzas armadas, decirles que no están solos.

No seamos indolentes, seguridad y orden es lo que le hace falta a esta patria.

La pifiada de la semana

Fue por cuenta de la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien, en reunión desde Arauca, expresó que los medios de comunicación habían generado un ambiente adverso para la reforma. La narrativa del gobierno nuevamente enfocada en culpar periodistas.

La alta funcionaria expresó: “me parece peligroso que Colombia esté sometido a un estado de opinión”.

Ministra, los medios no tienen la culpa de su amigo, Pedro Santana, quien manchó la reforma mintiendo en sus títulos universitarios, no tienen la culpa de su pésima gestión frente al desabastecimiento de medicamentos, y mucho menos tienen la culpa ante su falta de palabra al no incluir las modificaciones que hicieron otros partidos a la reforma.

Asuman un poco la responsabilidad política, no todo puede ser populismo.