La historia del colombiano que se fue a la guerra en Ucrania por desamor

El ser humano suele tener reacciones varias tras una ruptura amorosa, algunos cambian su estilo de cabello, cambian su forma de vestir, otros hacen ejercicio y van al gimnasio. Incluso, algunas personas pueden cambiarse de ciudad, o siendo más extremos, de país. Todo con el motivo de dejar atrás esos vestigios de dolor que genera finalizar una relación.

Sin embargo, hay otras personas que llevan la situación a otros niveles, como el caso de Gustavo Oliveros, colombiano que, tras terminar con su expareja, tomó la decisión de ir a Ucrania y enlistarse en las filas del Ejército ucraniano en la lucha contra Rusia, en el marco de uno de los conflictos bélicos más relevantes de la época moderna.

‘Cartelito’, como lo apodaron sus compañeros, pasó este 4 de abril por los micrófonos de La W para dialogar sobre el por qué de su drástica decisión y, además, con el fin de explicar cómo es vivir una guerra en carne propia.

“Con mi expareja teníamos proyectos de viajar a Polonia, que es ahí cuando descubro que ella me está siendo infiel no con uno, sino con varios hombres. Yo le presté plata y le pedí que me devolviera todo. Viaje a Polonia solo, pero no soportaba lo que estaba pasando y por eso decido entrar a Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania ”, contó sobre cómo tomó la decisión.

Oliveros relató el momento en que se dio cuenta de que su expareja le estaba siendo infiel, pues dijo que “desde un principio de la relación vi cosas, pero no le presté atención, me mantuve en mis parámetros de no ser tóxico”.

Sin embargo, ese ‘aguante’ no duró mucho, pues “un día estábamos tomándonos unos tragos y le pedí el celular prestado, me fui al baño y ahí me di cuenta de todo: fotos, videos y salidas; se me arrugó el corazón ”, relató.

Además, contó otro de los momentos con su expareja que lo marcó, y que nunca pudo olvidar durante su estancia en el ejército ucraniano.

“El día de mi cumpleaños tuvimos una discusión y salí a buscarla para hablar con ella, cuando llegué, la vi con otro muchacho dándose un beso. Cuando viví el primer bombardeo, siempre recordaba esa escena; estoy aquí por culpa de ella y pensaba que, si muero, me voy tranquilo porque estoy en el Ejército”.

Y es que para Oliveros la institución se convirtió en un orgullo. “Amo el camuflado, es una profesión que me llena de cosas positivas. Comencé a despejar mi mente y me conecté con mi fusil y con las cosas que tenía que hacer; fui líder de grupo incluso”, comentó ‘Cartelito’.

Así mismo, al ‘Cartelito’ encontrar refugio allí, contó que su expareja lo buscó luego de enterarse que él hacía parte de esta Legión, pero ya era tarde.

“En algún momento ella me buscó y me dijo que me saliera de acá, que habláramos, pero hoy en día no pienso de esa misma manera”, sostuvo.

La experiencia en la guerra

Oliveros se refirió también al cómo es vivir en carne propia un conflicto bélico de tal envergadura, en donde calificó la experiencia de difícil.

“La experiencia fue difícil porque el primer contacto que tengo con los rusos es un fuego de artillería muy nutrido, el ataque iba directo a nuestra casa, pero alcanzamos a correr al bunker. Fueron 24 bombas, pero entre cada una había 15 segundos que teníamos para pensar qué hacer”, dijo.

Así mismo, hizo el paralelo con el conflicto armado colombiano, en donde dejó entre ver que son diferentes.

“ Yo pensé que de pronto iba a ser una guerra similar a la de Colombia, pero es totalmente diferente ; ves en las calles barricadas para que los tanques no avancen, ves edificios destruidos y uno piensa que esto, en efecto, es la realidad”, expresó.

También, describió otro de los contactos con la milicia rusa. “Tuvimos contacto con Ejército regular ruso, nunca en mi vida había sentido tanto frío porque tuvimos temperaturas de -25 grados, los teníamos a 200 metros y ellos probaban nuestras defensas para saber cómo reaccionábamos”.

¿De dónde nació su apodo?

Olivares se refirió al nacimiento de su apodo, ‘Cartelito’ , teniendo en cuenta que, la legión a la que perteneció es una unidad militar compuesta por voluntarios extranjeros, creada por el Gobierno ucraniano con el fin de apoyar a este país en la guerra con Rusia.

“Cuando llegué a Ucrania, me encuentro con más colombianos, también había otros grupos, por ejemplo, estaban los ingleses. Entonces yo les decía que éramos el Cartel de Medellín, y me decían (los colombianos) que por qué Cartel si acá nadie hablaba con acento paisa, entonces yo les intentaba hablar con el acento de Pablo Escobar”, explicó.

Finalmente, habló sobre su futuro, en donde piensa ampliar sus horizontes debido a la crueldad de lo que pudo vivir durante la guerra.

“Siento que en el momento en que termino (decide salirse) es porque se fueron (muertos en combate) muchos compañeros”, pues según cuenta, perdió compañeros que incluso antes de fallecer, los veía con las miradas “tristes y apagadas”, relató.

De esta forma, sentenció que “voy a empezar desde cero en España y ahora no tengo nada con nadie; tengo mi mente en otras cosas: trabajo, ejercicio y mi mascota”.

Escuche la entrevista completa a continuación: