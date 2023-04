MinTransporte solicitará a Procuraduría y Contraloría suspender cobro del peaje en Turbaco

Los continuos bloqueos que se generaron en el municipio de Turbaco, Bolívar, por cuenta de las protestas contra el peaje, llevó a que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, liderará una mesa de diálogo con manifestantes, comerciantes y líderes de la población.

En el encuentro donde estuvo presente el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, William Camargo Triana, se concertó la posibilidad de suspender el recaudo del peaje, buscar su reubicación y la aplicación de una tarifa diferencial.

“Venimos acá buscando una solución, si no quisiéramos dejáramos las cosas como están. Vinimos con el equipo de la ANI con el objeto de revisar cuál es la solución del tema de los peajes, si es aplicar una tarifa diferencial, si es buscar una reubicación del peaje, pero los peajes no se pueden quitar por capricho de ningún funcionario público”, manifestó el ministro.

Señaló, “decidir si levantamos ya las talanqueras o no depende de una conversación que debo tener con la Procuradora y el Contralor, que me permitan hacer lo mismo que hicimos en el caso de Puerto Colombia. Espero que, en el curso de aquí a la tarde, podamos tomar una decisión con el tema de las talanqueras; el peaje necesita una decisión de fondo, luego de hablar con la Procuraduría y Contraloría tomamos la decisión de levantar las talanqueras”.

“La Procuraduría y la Contraloría son los primeros que nos han dado la orden de cobrar los peajes, de no cobrarlos incurridos en faltas disciplinarias y fiscales; vamos a conformar un Comité de no más de 10 personas para que a más tardar los primeros días de mayo el tema esté resuelto”, aseguró Guillermo Reyes.

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), William Camargo Triana, quien estuvo presente en los diálogos dejó sobre la mesa la propuesta de aplicar una tarifa diferencial de alrededor del 15% del valor de la tarifa plena que está para categoría 1 y 2.

“Esto es para garantizar que la preocupación que tienen los habitantes del municipio de Turbaco pueda ser mitigada en el marco de lo que el contrato de concesión establece. La tarifa que nosotros ponemos sobre la mesa es parque la comunidad y los comités las revisen, esperamos lograr un acuerdo frente a eso y evaluar las otras solicitudes que nos han hecho; llegando a esos acuerdos sacamos rápido las resoluciones con el Ministerio”, aseguró el presidente de la ANI.

Señaló que no se puede partir de la premisa de que no puede haber más peajes, porque otras zonas del país empiezan a asimilar este tipo de decisiones y terminan desmontando un mecanismo de producción de infraestructura.

“Tenemos 16 meses que no se logró recaudar por parte los operadores eso suma alrededor de $121 mil millones, alrededor de $45 mil millones iban a unas subcuentas que permitían financiar obras las cuales se generan en el proceso de pre-operación de la concesión. Como ese recaudo no se dio esos recursos en este momento no están y se han utilizado para cubrir el diferencial de recaudo que el concesionario tiene la obligación de levantar y que además debe el estado garantizar para honrar los compromisos del contrato”, puntualizó William Camargo Triana.

El ministro de Transporte pidió a la comunidad suspender los bloqueos para que se genere mejor movilidad, y no persistan los enfrentamientos con la fuerza pública.