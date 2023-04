Petro propone que emisiones de BanRepública sean para reparar a víctimas del conflicto

En medio Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, el presidente Gustavo Petro una vez más arremetió contra el gobierno anterior, asegurando que hicieron trizas el acuerdo de paz, firmado en el 2016 con la guerrilla de las Farc. Sin embargo, esta vez el mandatario fue enfático en decir que no hay dinero suficientemente para hacer la implementación total de los acuerdos con el que además se deben reparar las víctimas.

“Es muy fácil decir cúmplase el acuerdo. Yo he dicho -¿se firmó ese acuerdo con la intención de aplicarlo? -o con la intención de desarmar las Farc y después a la colombiana refundir todas las cosas(...) Yo si quiero aplicar el acuerdo de paz pero vale 150 billones. Si el gobierno de Santos lo firmó a nombre del Estado y la sociedad queda ahí representada por el Estado entonces díganme ustedes de dónde voy a sacar 150 billones”, dijo el mandatario.

En ese sentido, el jefe de Estado aseguró que tiene una propuesta para poder reparar la víctimas y no decir ante el mundo que no se pudo alcanzar el objetivo.

“Si no son los victimarios, sino es el presupuesto, -¿cómo? - o tenemos que renunciar a la idea y plantearla públicamente en un acuerdo nacional : no se puede indemnizar las víctimas de la violencia en Colombia. Que sería difícil pero es un camino sí somos sinceros como sociedad.

Por eso el mandatario puso su propuesta sobre la mesa, “solo hay un camino, la emisión que hace el Banco de la República rutinariamente en vez de ir a los bancos debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia y creo que acortaríamos los tiempos. ¡Me excomulgan ! si digo eso, no la iglesia, el Banco que es peor que la iglesia. O decimos no se puedo o hay un camino no ortodoxo para hacerlo”, agregó.

Por último, el mandatario también aseguró que el punto uno del acuerdo que tiene que ver con la entrega de tierras a las víctimas tampoco se está cumpliendo.