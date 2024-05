Defenderé en todas las instancias mi reputación: Calle sobre escándalo de carrotanques

Tras la aparición de su nombre en la matriz de colaboración del ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Sneyder Pinilla, con la Fiscalía, el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, respondió negando tener relación con la presunta corrupción en la compra de carrotanques para La Guajira.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Calle defendió sus actuaciones y pidió, además, que haya celeridad en las investigaciones.

Frente a las recientes declaraciones del señor Sneyder Augusto Pinilla. pic.twitter.com/Q6XN6r1JFH — ANDRÉS CALLE (@AndresCalleA) May 3, 2024

“Inicialmente, quiero dejar claro que no he tenido relación alguna con dicho contrato ni con ninguna otra actividad similar, es por eso que solicito a las autoridades que actúen con celeridad en este asunto, pero a la vez con total objetividad para que no se desvíe la atención con incriminaciones infundadas”, precisó.

El representante liberal también señaló que defenderá en todas las instancias su reputación y buen nombre, indicando que no tolerará “ningún intento de difamación o injusticia”.

“Mi compromiso con la verdad y la justicia son y permanecerán inquebrantables.

Reitero mi compromiso con el servicio público y con el respeto irrestricto a las instituciones democráticas de nuestro país”, concluyó.