“Hay congresistas, ministros y altos funcionarios”: Sneyder Pinilla prenderá el ventilador

En entrevista con El Reporte Coronell, Sneyder Pinilla, exdirectivo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD) entregó detalles de las revelaciones que hará delatando a sus cómplices.

“Lo que quiero es decirle al país lo que pasó con los carrotanques porque es justo que la gente sepa lo que a veces sucede y que se hacen de la vista gorda. Creen que las cosas se las inventa uno porque quiere”, afirmó.

En su conversación con Daniel Coronell, Pinilla aseguró que entre los nombres que dará a la Fiscalía General de la Nación están, congresistas, ministros y altos funcionarios del Gobierno.

Incluso, aclaró que son personas que actualmente están en el Gobierno: “todas las personas actualmente están en ejercicio. Hay una persona cercana al presidente, es un alto funcionario”.

“No es justo que quieran enterrarlo a uno vivo y que todos los demás estén campantes como si nada. Entonces echémosle la culpa al más huevón”, dijo.

Tras estas afirmaciones, señaló que es una decisión difícil el delatar a estas personas que hacen parte del alto gobierno porque tiene familia y nunca se había visto envuelto en una situación tan compleja.

Además, comentó que siente “mucho miedo” porque no es fácil decir lo que él sabe en un país como Colombia, momento en el que recordó lo que le pasó el excontroller de Odebrecht Jorge Enrique Pizano.

“Yo no me quiero suicidar, no me quiero matar. Hay muchas cosas que quiero decir, pero estamos esperando noticias de la Fiscalía”, expresó.

Finalmente, aseguró que él no quiere victimizarse ante el país, “lo que digo es que si quieren que uno colabore se deben brindar las garantías”.

¿Qué dijo la Fiscalía?

El ente de control aclaró que Sneyder Pinilla no ha respondido al llamado de la entidad para escuchar su versión y buscar un acuerdo.