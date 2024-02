Habla el ‘narcochofer’ Manuel Castañeda: dice que fiscales lo invitaron a callarse

La Unidad Nacional de Protección viene arrastrando sospechas de corrupción desde hace años.

La institución que hace estudios de seguridad asigna carros blindados y guardaespaldas armados a personas amenazadas ha sido cuestionada por favorecer prácticas corruptas en la contratación y también porque vehículos de la UNP han sido usados en operaciones de narcotráfico. La lucha por la depuración de la UNP ha sido una preocupación del actual director Augusto Rodríguez, él mismo ha denunciado que subsisten prácticas criminales en la entidad.

Uno de los casos más sonados tuvo lugar en el año 2022. Una camioneta de la UNP fue requisada por la Policía en el Cauca. En la inspección encontraron 168 paquetes de cocaína. Al volante de esa camioneta estaba Manuel Antonio Castañeda, un ex subintendente de la Policía Nacional que a partir de ese momento empezó a ser llamado el ‘narcochofer’.

La camioneta, cargada de cocaína, estaba asignada al esquema de seguridad del exsubdirector de la UNP, Ronald Rodríguez, un antiguo agente del DAS que pasó de protector a protegido por esas cosas raras que pasan en esa entidad.

El exfuncionario aseguró que le había prestado “de buena fe” la camioneta al ‘narcochofer’. Como si pudiera prestar algo que no es suyo sino del Estado, o contratado por el Estado, para brindar protección y no para hacer favores, aunque fueran legales que no lo eran.

Como sea, el episodio del Cauca fue el primero de una serie de hechos que implican presuntamente en esta red de corrupción al presidente de uno de los sindicatos de la UNP llamado Wilson Devia, sobre el cual el señor Castañeda, el ‘narcochofer’, declaró y dice tener audios y fotografías comprometedoras.

Pero eso no fue todo. El señor Castañeda, el ‘narcochofer’, también confesó que participó en el plan de fuga del capo del narcotráfico Juan Larison Castro, alias ‘Matamba’, quien escapó de La Picota.

Aseguró que en el plan para favorecer la fuga de ‘Matamba’, además de integrantes de la mafia del Clan del Golfo participaron oficiales de la Policía Nacional, entre ellos el capitán Luis Eduardo Duque Casas quien fue capturado.

De acuerdo con su versión, el ‘narcochofer’ también mencionó a otros oficiales de mayor graduación incluyendo generales, pero en la Fiscalía no quisieron oír acerca de eso.

La Fiscalía le negó la semana pasada el principio de oportunidad al ‘narcochofer’ diciendo que la información que ha entregado no es suficiente para golpear las organizaciones criminales. Técnicamente lo declaran suspendido y están dispuestos a evaluarlo nuevamente si él entrega más información.

La información que tiene este hombre, conocido como el ‘narcochofer’, debe ser evaluada seriamente por la justicia. Lo que dice debe demostrarse o desmentirse dentro de una investigación seria y no invitándolo a que guarde algunos silencios para después negarle el principio de oportunidad.