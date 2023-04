Así está el orden de prioridad de las reformas del Gobierno Nacional

Sobre las reformas que empiezan a discutirse en el Congreso la prioridad para el Gobierno es: salud, laboral y pensional.

En este momento, el Gobierno es optimista en que estas saldrán adelante en el Congreso de la República.

De hecho, hay tranquilidad sobre los 133 puntos que fueron señalados por el Partido de la U y el Partido Conservador para ser revisados en el texto de la ponencia, pues hay un porcentaje alto de esas modificaciones que no alteran el fondo de la reforma de la salud.

Se estima que solo 30 de los puntos podrían resultar en cambios sustanciales, pero se está haciendo el análisis con el Ministerio de Salud para poder conversar nuevamente con los partidos y subsanar lo necesario para conseguir el apoyo que garantice las mayorías a la hora de la votación.

Así están los partidos

Los partidos de La U y Conservador dieron un último compás de espera para que el Gobierno Nacional acoja sus observaciones al proyecto de reforma a la salud. Ambas colectividades mantienen sus líneas rojas y azules sobre la propuesta de la ministra Carolina Corcho y, si no se resuelven, votarían en contra.

Después de las reuniones de bancada que sostuvieron este martes en Bogotá, La U anunció que radicarán 133, en alianza con los conservadores, proposiciones durante el primer debate, que se llevará a cabo el próximo jueves 13 de abril, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Mientras tanto, los conservadores señalaron que no acompañará la reforma a la salud si no se acogen las propuestas presentadas, las cuales han llamado líneas azules y en las que en este momento no hay consenso con el Gobierno.

Los congresistas del Partido Liberal dejaron en manos del expresidente César Gaviria la decisión de esa colectividad sobre la reforma a la salud el Gobierno de Gustavo Petro, que tendrá su primer debate este jueves 13 de abril.

Después de reunirse con el exmandatario, senadores y representantes expresaron su total respaldo a Gaviria para que trace el camino que seguirán frente al proyecto, decisión que se comprometen a acatar con total disciplina.