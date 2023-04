El abecé de los celos: cómo saber si son peligrosos y más, según psiquiatra

Los celos y el abuso emocional son un tema que se relaciona directamente a la salud de cada uno pues, al mirarlo desde la perspectiva de las relaciones de pareja, pueden llegar a afectarnos directa o indirectamente, por esto Rocio Barrios, psiquiatra y psicoterapeuta, habló en Salud y Algo Más sobre el sentido de los celos evidenciando por qué se originan y cuando llegan a catalogarse como peligrosos.

“Los celos se generan por un sentir de posesión. Lo ideal es que este instinto no existiera, pero es imposible. Uno en la vida cotidiana no es celoso, pero siempre que uno ama a alguien habrá al menos una pequeña cuota de celos”, explicó la experta.

Además, enfatizó en cómo se debe manejar este sentimiento en las relaciones de pareja, siendo la comunicación asertiva la mejor herramienta.

“La comunicación saludable se genera cuando se hacen preguntas y los limites deben ponerse desde lo que le incomoda a cada uno. Por ejemplo, si a mi me molesta que mi pareja mire mi celular, debo manifestarle que no me gusta de la mejor forma, caso diferente a señalarlo con ataques tildándolo de celoso”, agregó.

Dejando claro que siempre se debe tener claridad del punto al cual llegar, comentando que “el hecho de que uno conviva con alguien o le guste a alguien no quiere decir que esta persona me pertenezca. Esa persona sigue siendo individuo, igual que yo, hay que tener claros los límites de la autonomía”.

Según la experta, se debe aprender a manejar la mente, pues muchos de los celos surgen de situaciones imaginarias, aconsejando que debemos entretenernos en otras actividades con la claridad de que la pareja no está haciendo nada para preocuparse.

Finalmente, Barrios dio algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de aceptar que se padece de celos, así como también si convivimos con una persona celosa:

Ir a terapia: hay algo que les despierta ese sufrimiento, por eso es necesario acudir a un espacio terapéutico.

hay algo que les despierta ese sufrimiento, por eso es necesario acudir a un espacio terapéutico. Los celos se disparan de una situación que no existe: son originarios de un imaginario. Se debe distraer la mente para dispersar esos pensamientos que están creciendo.

son originarios de un imaginario. Se debe distraer la mente para dispersar esos pensamientos que están creciendo. La respiración profunda: es la mejor herramienta para calmarnos, para controlarnos es clave regular la respiración.

es la mejor herramienta para calmarnos, para controlarnos es clave regular la respiración. Si eres pareja de alguien celoso: se debe explicar de forma amorosa cuando nuestra pareja está en una actitud de celos, pese a que se deba repetir muchas veces. Eso sí, se debe crear el dialogo siempre fuera de un momento de discusión.

se debe explicar de forma amorosa cuando nuestra pareja está en una actitud de celos, pese a que se deba repetir muchas veces. Eso sí, se debe crear el dialogo Crear una palabra de alerta: por ejemplo ‘árbol’, para usar en medio de una discusión y que así que ambos tengan claridad de que deben parar.

Escuche la entrevista completa aquí en Salud y Algo Más: