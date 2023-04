Transgredió el límite íntimo del niño: psicóloga infantil sobre polémica del Dalái Lama

En Salud y Algo Más, la psicóloga clínica María Camila Papagayo, especialista en niños y adolescentes y familia, se pronunció sobre la psicología infantil y el polémico video del Dalái Lama.

“La salud mental muchas veces se piensa que es la ausencia de malestar, pero la OMS cuando habla de salud mental señala que es un proceso complejo que implica que las personas contemos con herramientas para poder afrontar diferentes situaciones en nuestra vida. Necesitamos de habilidades sociales, de gestión emocional y esto es lo que realmente necesitan los niños en sus primeros años de vida para afrontar la vida de ahí en adelante”, explicó la doctora.

En ese sentido, aseguró que identificar la causa de los problemas de salud mental en menores es difícil, “esto es multicausal y multifactorial, pero sí se puede especificar es que especialmente en la preadolescencia y adolescencia uno de cada siete niños es diagnosticado con algún tipo de trastorno mental, que en su mayoría es depresión o ansiedad”.

Frente a lo anterior, manifestó que estos trastornos tienen que ver con la genética, el país en el que viven, el ambiente socioeconómico, pautas de crianza y el ambiente en el que se desarrolla. No obstante, mencionó que desde la casa y lo que los padres hagan se podrá “brindar una barrera que ayudará a que las situaciones difíciles del ambiente permeen menos como dificultades a largo plazo”.

Por otro lado, la doctora Papagayo se pronunció sobre la polémica que protagonizó el Dalái Lama tras pedirle a un niño que le “chupara la lengua”.

“No es aceptado de ninguna forma, ni porque sea un religioso. Esto no es correcto de ninguna forma porque es el adulto ejerciendo su posición de poder en un contexto de asimetría en donde él tiene una autoridad y el niño no; y le pide que el niño le haga cosas. Transgrede el límite íntimo del niño, por lo que es evidente la postura del niño de incomodidad”, expresó.

En la misma línea, señaló la importancia de educar a los niños para la prevención y reconocimiento de este tipo de abuso: “Hay qué pensar en cómo empoderamos a los niños ante este tipo de abusos para que puedan identificar estas situaciones”,

“El niño tiene derecho a decir que no quiere besos o abrazos, y como adultos debemos respetarlo porque es su sensación. No podemos obligarlos, porque lo que se logrará es que porque es adulto y superior debe hacerlo, y eso irá en contra de lo que está sintiendo”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa: