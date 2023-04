Motociclista sobrevive milagrosamente al chocar con un hipopótamo en vía Medellín – Bogotá

Kevin Torres recorría la vía Medellín – Bogotá en su motocicleta cuando, sin esperarlo, sintió un fuerte golpe que lo llevó al centro asistencial más cercano. ¿Qué había pasado? Un hipopótamo se le atravesó en medio de la vía y por la oscuridad de la zona, no pudo reaccionar a tiempo. Hoy vive, dice, de milagro.

Para detallar cómo sucedió el accidente, Sigue La W se contactó con Kevin Torres, quien contó al detalle su historia que le dejó varias heridas.

“Yo me dirigía hacia Doradal y ese sector es muy oscuro. El hipopótamo se encontraba en atravesado en la vía, con la luz de un camión se me distorsionó la visión y cuando me di cuenta ya tenía al animal en frente”, relató.

“Mi casco estaba un poco rayado. El animal, como es tan oscuro, no me dio tiempo de frenar”, agregó.

Asimismo, mencionó que tras sufrir el accidente se levantó porque tuvo miedo de que el animal lo atacara, pero afortunadamente para él el hipopótamo ya no estaba.

“Yo miré cuando me paré si el animal estaba cerca. No sé si corrió hacia el bosque o a un lago”, dijo.

De esta manera, contó que sufrió varias lesiones: “actualmente tengo tornillos en el codo, sufrí quemaduras en el pie y laceraciones”, además de los daños materiales de la moto.

Y es que Torres destacó que este tipo de accidentes no suelen suceder en esa vía, pues constantemente de desplaza de Doradal a Medellín.

“Normalmente no pasan este tipo de cosas, solamente lo del carro la semana pasada. Hace mucho tiempo un hipopótamo atacó a un señor en una finca”, indicó.

Finalmente, informó que en el municipio de Doradal se ve a hipopótamos caminando por las calles, pues “hay una parte que colinda con el bosque” en el que están estos animales.