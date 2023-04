Elefante blanco en San Andrés: obras en colegio llevan 8 años en abandono

Sigue La W puso la lupa en el colegio Antonina Santos de San Andrés, el cual está a punto de convertirse en un elefante blanco. Acciones ante el Tribunal Administrativo de San Andrés e investigaciones de la Procuraduría General buscan salvar este colegio cuyas obras por más de $40.000 millones quedaron abandonadas.

En entrevista con Sigue La W, Luis Carlos Rúa Sánchez, profesor y denunciante, aseguró que “en cuanto a la inversión, según el contrato original, está por 34.00 millones de pesos, sin embargo, lo extraño es que en la licitación original aparece otra por $64.000 millones, pero no sabemos la cifra exacta que se ha invertido, es muy difícil saberlo”.

Agregando que “yo busco que el colegio se termine, de la audiencia de pacto de cumplimiento de la cual la Gobernación hizo el oso, se concluye que los derechos violados entre ellos, está la moralidad administrativa, es decir que la plata se perdió”.

Por su parte, Everth Julio Hawkins, gobernador de San Andrés, indicó que “el denunciante no tiene o no ha tenido en cuenta que ese colegio empezó su contratación en 2014, en 2016 hicieron una adición del 50% de lo que costaba, eso se hizo en 2016 y a raíz de eso hay dos gobernadores que tienen responsabilidades penales. Los documentos originales del proyecto se fueron con la Fiscalía, en el archivo de la Gobernación no reposa ningún documento para saber cuál fue el estado de avance de obra ni física ni financieramente”.

Por otra parte, dejó claro que “sí vamos a terminar el colegio, ya adelantamos una patología que fue entregada en agosto del año pasado. Hoy estamos contratando una consultoría, nosotros interpusimos recursos, pero por no tener documentos que soportaron el avance de la obra es imposible invertirle un recurso sin que esto se pueda intervenir la infraestructura”.

Asimismo, comentó que “cuando se llevan esos documentos quedan bajo reserva, nosotros pedimos acceso a los documentos, pero la Fiscalía nunca nos entregó esa documentación. Ninguna de las dependencias de la Gobernación tuvo esos documentos ni copias ni originales”.

Por último, resaltó que “intentamos hacer mesas de trabajo, hay actos y constancias de eso. Si es responsabilidad mía hacerlo, pero yo estoy haciendo lo que me corresponde hacer, pero los documentos reposan en la Fiscalía. Debemos tener constancia de cuánto se invirtió ahí y de cuánto faltaría para terminar el colegio”.

