“Hay un tufo de soberbia”: Katherine Miranda sobre crisis en coalición de Gobierno

El trámite de la reforma a la salud sigue siendo accidentado. Cuando finalmente arrancó el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara, tuvo que ser aplazado por cuenta de varias recusaciones presentadas.

Después de cerca de tres horas de sesión, sólo se avanzó en la votación de tres impedimentos los cuales fueron negados. Además, se pusieron sobre la mesa dos recusaciones, una de ellas presentada por el presidente del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez, las cuales frenaron el debate. Por esto, la representante del Partido Alianza Verde, Katherine Miranda, pasó por los micrófonos de La W para analizar el tema.

Miranda inició mencionando que “lamento la ausencia del presidente del Congreso, Roy barreras en estas discusiones. Quienes debe estar al frente de las discusiones sobre la reforma a la salud deben ser los congresistas”, explicó, debido a que Roy Barreras se encuentra en Estados Unidos en la comitiva que acompaña al presidente Petro

Respondiendo a este mismo debido a unos trinos de Barreras. “Yo estoy acá en Bogotá presidiendo las condiciones económicas del PND y no haciendo turismo”, puntualizó Miranda.

Ya que, según explica la representante “tengo la capacidad de ir a la Comisión Séptima a dar mis puntos de vista porque eso me lo permite la Ley 15″.

Además, sobre lo sucedido en el debate de la reforma a la salud explicó que “hay un desconocimiento de la ley quinta”, y así mismo “hay un desconocimiento profundo del Congreso de la República y lamento que estén haciendo esto a las patadas”.

Crisis en la coalición de Gobierno

El pasado miércoles 18 de abril el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, dijo en La W que la coalición de Gobierno estaba reventada, y Miranda dijo sobre la crisis que pasa la coalición que habría “soberbia”.

“ Yo creo sinceramente que hay un tufo de soberbia, si bien el gobierno de Gustavo Petro, hoy está sentado en la presidencia, están desconociendo el mandato popular que tenemos los congresistas anterior a la elección del presidente Petro ”, dijo.

Adicionando que “acá se está generando un precedente de cómo debe ser la relación del Congreso con el ejecutivo”.

Y así mismo, que “llegó el momento en el que el Gobierno Nacional se de cuenta que el cambio que han promovido también es un cambio en la forma que se han relacionado con el Congreso”.

Visita de Verónica Alcocer al Congreso en el marco de la reforma a la salud

Verónica Alcocer, primera Dama de Colombia llegó pasadas las 6 de la tarde, al Edificio Nuevo del Congreso ubicado a solo media cuadra de la Casa de Nariño, cuando acababa de ser aplazada la discusión por un enredo con las recusaciones contra los congresistas.

Allí se dirigió a la Presidencia de la Comisión, que ocupa el representante del Pacto Histórico Agmeth Escaf, quien es además amigo suyo. Estuvo por varios minutos reunida a puerta cerrada con Escaf, los ministros de Interior y Salud y los ponentes aliados.

Por este motivo, Miranda dijo que “la primera dama no es una funcionaria publica, ella no decide qué pasa en la Casa de Nariño, no entiendo por qué se hace a puertas cerradas (la visita)”, dijo.

Para finalizar expresando que “no es adecuado que la primera Dama esté en los pasillos a puerta cerrada discutiendo con ministros la reforma a la salud”, sentenció.