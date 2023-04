Lo queremos actuando, no trinando poemas: críticas del gobernador del Meta a MinDefensa

En diálogo con La W, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, criticó la actuación que ha tenido el ministro la Defensa Iván Velásquez, esto luego de la aparición en las últimas horas de un panfleto por parte de las disidencias de las Farc, en donde se anunciaba la refundación del frente 53 en algunas zonas del país.

Para el gobernador, las disidencias de las Farc se están reagrupando en algunos departamentos: “El sur del departamento del Meta ya lo perdimos, allá mandan las disidencias, cobran extorsiones, secuestran, trafican con minas, con coca, eso es totalmente de ellos, si eso sigue avanzando esto lo vamos a perder como lo estamos perdiendo hoy (…) están abusando del poder de confianza que tiene el gobierno con ellos para sentarlos a una mesa, en ellos no buena hay voluntad, le creo al Gobierno en su búsqueda de la paz, pero no le creo a las Farc, ellos están posicionando y avanzando territorialmente”.

Por eso, criticó al ministro de Defensa y su voluntad, “lo que debería estar pasando es que el Gobierno busque todos los mecanismos para lograr la paz, deberían estar actuando, busquen la paz, pero defiendan los intereses de los colombianos, yo no sé si la tiene (voluntad), pero por lo menos todavía no se le nota. Cuando se hace este anuncio de la disidencias vemos que el ministro trina poemas, eso no es lo que queremos, queremos ver a un ministro actuando, decidido, en los territorios, metidos en las zonas más profundas, no trinando poemas”.

También advirtió el gobernador que aunque hay temas también importantes en el país en estos momento, como la reforma a la salud, “para mí esos temas van y vienen, porque si se equivoca el presidente Petro en esas políticas, lo va condenar la historia, pero deberíamos estar concentrados todos en temas de seguridad porque nos van a matar el desarrollo de estos departamentos”.

Por último, dijo que no se puede decir que la responsabilidad es solamente del nuevo Gobierno. “Uno decir que es culpa del nuevo Gobierno, sería una canallada, evidentemente se han venido fortaleciendo, pero esta ha pasado desde que se firmó el proceso de paz. El Estado abandonó muchas zonas y eso lo ocuparon las disidencias, pero también se está entrando el ELN y aquí no estaba es grupo”.