Viceministro de Salud asegura que la entidad ha sido diligente con denuncias de corrupción

En dialogo con La W el viceministro de Salud, Jaime Urrego, se pronuncio sobre la denuncia radicada por un ciudadano que se hace llamar César Ayala*, quien asegura que Johanna Marcela Barbosa, directora de Promoción y Prevención, estaría pidiendo coimas a proveedores de medicamentos, insecticidas, plaguicidas e insumos médicos, entre otros, como requisito para renovarles los contratos.

Frente a esto el viceministro Urrego aseguró que el área de control disciplinario del Ministerio de Salud, siguiendo el debido proceso tomó cartas en el asunto y esta investigando lo denunciado, y en caso de encontrar alguna actuación indebida trasladara toda la información necesaria.

El funcionario explicó que esta denuncia no tiene la información necesaria y que el denunciante no se identifica por lo que es considerado un anónimo y por ello no fue trasladado inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación.

“Hay que seguir siempre el debido proceso, aquí lo que ha habido es diligencia porque cuando llegó la queja la llevamos a control interno, pero el teléfono no se pudo confirmar, ni tampoco el correo”

Urrego reitera que por ahora “no estamos ante la confirmación de un delito, primero hay que garantizar siempre el debido el proceso. Pero vamos a combatir la corrupción y eso es lo que estamos haciendo en este Gobierno”

Finalmente aclara que en la ruta del proceso la contratación esta garantizada la transparencia y que por ahora en este año 2023 no se ha comprado absolutamente, por lo cual no hay elementos de realidad dentro del anónimo.