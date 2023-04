Leyva lanza advertencia a Guaidó: puede correr riesgos, entró de manera inapropiada

Controversia ha generado la presencia de Juan Guaidó en Colombia para al parecer participar en la Conferencia Internacional para dialogar sobre la situación política en Venezuela. Tal es el punto, que el mismo canciller Álvaro Leyva después de la moción de censura que tuvo en la Cámara de Representantes, se pronunció de manera enfática rechanzando el comunicado en el que Guaidó anunció su interés por participar en ese diálogo.

“No se sabe, la verdad es que no se sabe dónde está Guaidó. Obviamente no es que quieran participar, no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que yo lo he invitado, yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y naturalmente si no aparece corre riesgos; porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley”, dijo el canciller.

A esto, se suma que Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que sólo participaría países invitados y que la oposición y el Gobierno venezolano tampoco estarán presentes.

Sin embargo, Guaidó aseguró que sostendrá, “encuentros con la diáspora venezolana, a quienes el régimen de Maduro ha expulsado y les está negando sus derechos básicos, y de participar en la primaria de este año y en las elecciones presidenciales”.