Gustavo Moreno, abogado de Sneyder Pinilla: “él y yo hemos recibido amenazas”

En los micrófonos de W Fin De Semana estuvo en exclusiva Luis Gustavo Moreno, abogado de Sneyder Pinilla, quien prendió el ventilador con sus declaraciones sobre el escándalo de los carrotanques de la UNGRD, salpicando a figuras de la política colombiana como a los presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, pero también a Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones de la Presidencia.

Ante las declaraciones que Pinilla le dio a El Reporte Coronell en donde entregó detalles de la investigación en el caso de los carrotanques, Moreno aseguró que su defendido tiene el derecho constitucional de expresar su opinión con cualquier medio de comunicación.

“Eso no se puede considerar como una forma de presión”, señaló.

Moreno aprovechó para señalar que en la Fiscalía General de la Nación se tiene la “mala práctica” de hacer filtraciones, no obstante, no señaló a la nueva dirección del ente de control.

“En la Fiscalía, no en esta dirección, hay una mala práctica de filtraciones. Él sintió amenazas y decidió hacerlo público para blindarse, por eso decidió dar un par de entrevistas”, señaló.

¿Sneyder Pinilla ha recibido amenazas?

El abogado confirmó que Sneyder Pinilla sí ha recibido “amenazas y presiones”, por lo que mencionó el comunicado que emitió la Fiscalía en donde asegura que se le brindarán las garantías de seguridad.

“Se le brindarán las garantías, pero a sol de hoy nadie se ha comunicado con su defensa o con él, pero esperamos que se haga el lunes (6 mayo) (…). Teme, como cualquier ciudadano, que se vaya a atentar contra su vida”.

¿De dónde vienen las amenazas?

Moreno respondió que eso tiene que ser objeto de investigación, pero la decisión de Sneyder fue salvaguardarse en su residencia.

“Lo que he conversado con el señor Sneyder, él no está en el escenario de lo político. Lo que le interesa es que se materialicen las garantías de seguridad y se avancen en las jurídicas”, afirmó.

¿Por qué decidió tomar el caso de Sneyder Pinilla?

El litigante mencionó que Pinilla fue quien lo buscó para consultarme porque su posición fue asumir la responsabilidad de contar qué pasó con los carrotanques.

“Cuando se trata de este tipo de figuras, muchos abogados prefieren hacerle el feo porque implican ataques personales. No me da miedo porque yo recorrí en su momento un camino similar y también me acompañaron valientes abogados”.