Consejera de Petro habría llevado soborno de $3.000 millones a presidente del Senado

Sandra Ortiz, es la consejera del presidente Gustavo Petro para las regiones. Antes de serlo era una representante a la Cámara del partido verde por Boyacá, verde de la cuerda del cuestionado gobernador Carlos Amaya.

El exdirectivo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, había anunciado aquí en El Reporte Coronell que una consejera presidencial estaba metida en el proceso de corrupción de los carrotanques. Lo que no había dicho era quién, ni cómo.

Hoy en entrevista exclusiva, Sneyder Pinilla afirma que Sandra Ortiz llevó maletas con plata en efectivo, 3.000 millones de pesos para ser más precisos, para el presidente del Senado Iván Name, dentro de este negociado de los carrotanques de La Guajira que le costaron a los colombianos 46.800 millones de pesos.

Pinilla hizo estos señalamientos y a la vez afirmó que teme por su vida.

Hace unas horas hablé con la consejera presidencial Sandra Ortiz quien niega las afirmaciones de Sneyder Pinilla, a quien según ella conoció en el cargo.

Dice que nada de eso es cierto, que conoce y es amiga de Iván Name pero que nunca le ha llevado plata.

Y que a Olmedo López solo le recibió 10 millones de pesos la navidad pasada, para darles regalos a niños necesitados de Boyacá.

También dice que sus 10 escoltas la acompañan a todas partes y pueden dar fe de su honestidad. Por cierto me dijo que a los escoltas también les da regalitos.

Me comuniqué igualmente con el senador Iván Name, quien inicialmente dijo que no hablaría hasta que Sneyder Pinilla precise sus acusaciones. Cuando le conté que las había precisado diciendo que él recibió 3.000 millones, no hubo respuesta.

El próximo miércoles 8 de mayo, Sneyder Pinilla atenderá el primer interrogatorio de la Fiscalía que decidirá si le concede el principio de oportunidad que está pidiendo para delatar cómplices suyos en numerosas irregularidades en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Bonus track

El abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón, conocido como ‘El excusado’, porque a través de excusas arrastró su caso al borde de la prescripción fue condenado por soborno de testigos a la risible pena de 7 años de prisión domiciliaria.

La sentencia, de por si baja, será burlada por el sujeto que tiene 5 días para apelar. Esos 5 días se cumplen la semana entrante, el miércoles 8 de mayo, el 9 a la medianoche, antes de que el Tribunal de Caldas pueda resolver la apelación, se habrá vencido el término y será inocente por prescripción.

Este mismo sujeto será imputado el 24 de mayo, otra vez por soborno de testigos y fraude procesal, dentro del proceso a Diego Cadena.