“Yo no voy a pelear con ningún gobernador”: consejera presidencial para las regiones

¿El petrismo se entregó a Carlos Amaya en Boyacá? La consejera presidencial para las regiones Sandra Ortíz, se refirió en Sigue La W a la citación que le hizo a todos los alcaldes de Boyacá a una cumbre con el Gobierno, en Guacamayas, una hora antes de la oficialización de la gobernación de Carlos Amaya, en el mismo municipio del encuentro con los alcaldes. Estos encuentros provocaron críticas entre el Pacto Histórico pues se interpretó como un mensaje de alineación a favor de Amaya, contradictor de Gustavo Petro en campaña y quien había pedido votar por Rodolfo Hernández.

“Hace menos de 3 años Carlos Amaya y Sandra Ortíz no se podían ni ver ni en pintura. Carlos representaba al rodolfismo y manda a dos de sus bastiones Wilmer Leal, Carolina Espitia y a Jaime Raúl Salamanca a hacerle campaña a Petro, es decir él juega con todas las cartas que es lo que nos ofende en el departamento, nuevamente se está jugando, ahora con la posición del gobierno nacional: Sandra Ortíz ahora vuelve a hacer Amayista, gracias a Dios y a las coincidencias del departamento a su hermana la posesionan en el ‘Infiboy’ que maneja los activos financieros del departamento de Boyacá”, aseguró Miguel Lizarazo abogado y consultor político en el departamento.

La consejera presidencial para las regiones rechazó estos señalamientos y aseguró: “Nosotros con el presidente Gustavo Petro nos estamos entregando es al pueblo, no estamos mirando con el retrovisor, siempre pasa lo mismo, se sigue mirando con odios con tanta dificultad que hay en nuestro país”.

“Miguel Lizarazo siempre ha sido contradictor del gobierno de Carlos Amaya y tiene razón, yo he tenido unas diferencias grandes con Carlos Amaya, no lo he negado lo he salido a frentear. El tema de mi hermana ha sido una de esas grandes diferencias, mi hermana siempre ha estado en el equipo de Carlos Amaya y yo no puedo impedirlo. Ella siempre ha trabajado con él más de 10 años, entonces yo cómo voy a negar que mi hermana que tiene todas las capacidades a pesar de que hemos tenido todas nuestras diferencias políticas, tiene todas las capacidades para ejercer ese y cualquier cargo. Nosotros no nos estamos robando ningún peso y no puedo vulnerar a mi hermana y que no trabaje. ¿Cuál es el problema? Yo no me he robado un peso, no tengo ninguna investigación”, aseguró Sandra Ortíz.

“Hoy tenemos una buena relación con Carlos Amaya, es cierto, pero más que estar pensando en temas personales políticos, tenemos que estar pensando en el departamento Boyacá, y Dios nos ha dado la oportunidad a él de ser nuevamente gobernador y a mí de estar en un cargo cercano al señor presidente para poder ayudar a mi región y a otras regiones”, aseguró.

“Tenemos que estar en los territorios como dijo el presidente, y trataré de mejorar las relaciones con todos los gobernadores porque este no es un tema político. Si hacer mi trabajo es hacer política entonces sí, este es mi trabajo (...) Hice una citación a los alcaldes de Boyacá en Guacamayas y también estaba invitada a la posesión del gobernador y de todos los gobernadores del país. Ese es mi trabajo. Yo soy boyacense y quiero mucho a mi departamento, y aproveché esa oportunidad para reunir a todos los alcaldes porque ese es mi trabajo, yo no estoy haciendo política, ya nos eligieron, porque ese es el mensaje del señor presidente, trabajar en equipo”, afirmó la Consejera presidencial para las regiones quien anunció un diálogo con todos los gobernadores electos del país, independientemente de su ideología política:

“Yo no voy a pelear con ningún gobernador, si votó o no por el presidente, si es de centro o de derecha, porque el presidente gobierna para todo el país, la instrucción del presidente es trabajar en equipo y por eso me he reunido con todos los gobernadores. No veo cuál es el problema con cumplir mi trabajo, lo mismo voy a hacer en todos los departamentos”.

Miguel Lizarazo por su parte cuestionó el encuentro en Guacamayas, Boyacá:

“Se advierte que Sandra Ortíz no le está haciendo caso a la Vicepresidenta, está haciendo política, y en estos concteles se reunen a los 123 alcaldes y los invito, van a estar todos los contratistas amigos de la Boyacá grande, le estarán presentando sus brochures a todos los alcaldes de Boyacá.

Sandra Ortíz le respondió:

“Es su punto de vista y lo respeto pero no tiene sentido lo que dice, no conozco a ningún contratista, solo vi a campesinos, presidentes de juntas de acción comunal, los congresistas, los alcaldes, varios ministros, no sé por qué quieren generar polémica con algo que no tiene mayor relevancia, no voy a pelear con nadie, para pelear se necesitan dos y mientras Dios me dé la oportunidad, haré todo lo posible por ser mediadora, facilitadora y llevar el mensaje del presidente Gustavo Petro de trabajar en equipo”.