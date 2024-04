No tiene sentido: presidente Petro a propuesta de federalismo de Iván Name

En medio de Congreso Nacional de Concejales que se desarrolla en Bogotá, el presidente Gustavo Petro rechazó la propuesta del presidente del Senado, Iván Name, de promover un sistema federal en el país.

“El presidente del Senado, Iván Name, que no me quiere mucho, hablaba y se abanderaba de la idea del federalismo, pero la vieja idea del federalismo no tiene sentido si no hay democracia local porque sino sería un cambio de élites, incluso peligrosa”, dijo el mandatario.

En ese mismo sentido, el mandatario aseguró que las élites no deben permear la sociedad y, por el contrario, hay que permitir la construcción del poder del pueblo.

“Uno no sabe cuáles elites están manejando el poder local, nos podría llevar a guerras que ya hemos tenido, el poder local debe ser de la ciudadanía y así la idea de federalismo se vuelve realidad”, agregó.

Por último, el mandatario cuestionó el sistema de vigencias futuras que “refuerza la desigualdad”.

“Llegó el momento de cambiar el cuadro de las vigencias futuras en Colombia (…) necesitamos arañar el poder”, concluyó.