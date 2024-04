Carrotanques de La Guajira: Olmedo López y Sneyder Pinilla a interrogatorio en Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación citará a diligencias de interrogatorio a Olmedo López y a Sneyder Pinilla, para que se pronuncien en medio de la investigación que se adelanta por las presuntas irregularidades que rodearon la compra de 40 carrotanques en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para el suministro de agua potable a las comunidades de La Guajira.

López, en calidad de exdirector general, y Pinilla, como exsubdirector de Gestión del Riesgo, deberán responder ante las inquietudes de la Fiscalía sobre los supuestos hechos de corrupción que se habrían presentado con la contratación.

Fuentes judiciales señalaron que la Fiscalía imputará cargos por estos hechos a Olmedo López, Sneyder Pinilla y a otras dos personas que también estarían presuntamente relacionadas con este escándalo de corrupción que Sigue La W descubrió.

También se señaló que la imputación se realizaría por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

En entrevista con El Reporte Coronell, Sneyder Pinilla, exsubdirector de Gestión del Riesgo, entregó detalles de las revelaciones que hará delatando a sus cómplices.

“Lo que quiero es decirle al país lo que pasó con los carrotanques porque es justo que la gente sepa lo que a veces sucede y que se hacen de la vista gorda. Creen que las cosas se las inventa uno porque quiere”, afirmó.

En su conversación con Daniel Coronell, Pinilla aseguró que entre los nombres que dará a la Fiscalía están, congresistas, ministros y altos funcionarios del Gobierno.

Incluso, aclaró que son personas que actualmente están en el Gobierno: “todas las personas actualmente están en ejercicio. Hay una persona cercana al presidente, es un alto funcionario (...) No es justo que quieran enterrarlo a uno vivo y que todos los demás estén campantes como si nada. ¿Entonces echémosle la culpa al más huevón?”, dijo.

Tras estas afirmaciones, señaló que es una decisión difícil el delatar a estas personas que hacen parte del alto gobierno porque tiene familia y nunca se había visto envuelto en una situación de esta magnitud.

Además, comentó que siente “mucho miedo” porque no es fácil decir lo que él sabe en un país como Colombia, recordando lo que le pasó el excontroller de Odebrecht, Jorge Enrique Pizano.

“Yo no me quiero suicidar, no me quiero matar. Hay muchas cosas que quiero decir, pero estamos esperando noticias de la Fiscalía”, expresó.

Finalmente, aseguró que él no quiere victimizarse ante el país, “lo que digo es que si quieren que uno colabore, se deben brindar las garantías”.

¿Qué dijo la Fiscalía?

Por su parte, la Fiscalía señaló que ha citado dos veces a Sneyder Pinilla para que se pronuncie sobre la información que dice tener, pero que hasta el momento no ha respondido los llamados.

Por su parte, el abogado Luis Gustavo Moreno, defensor de Pinilla, aseguró que su cliente tiene riesgos y que no puede exponerse entrando y saliendo del Búnker de la Fiscalía.

Moreno señaló que Pinilla sí tiene pruebas y que las entregará en el marco de un principio de oportunidad que está buscando con la Fiscalía.

Precisaron que, para que la negociación sea posible y se pueda elaborar una eventual matriz de colaboración con la justicia, tiene primero que atender las citaciones de la Fiscalía y ser vinculado formalmente a la investigación.