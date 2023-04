Libraval no tiene nada que ver patrimonialmente con Credivalores: David Seinjet

David Seinjet, quien fue presidente de Credivalores, habló en La W sobre la capitalización de la empresa y de las pérdidas que tuvo la compañía para 2022. Además, respondió a las denuncias que conoció La W sobre la compañía.

De acuerdo con Seinjet, “no conocemos esta compañía Libraval, no tenemos ni idea de dónde salió esta información, es una información falsa, que no refleja la realidad de Credivalores ni de Ban100, este es un banco que no tiene nada que ver patrimonialmente con Credivalores. Yo sí fui el fundador, pero hoy Credivalores y Ban100 son compañías independientes.”

Asimismo, comentó que “habíamos anunciado que Credivalores había logrado una capitalización hasta de 55 millones de dólares, una capitalización que garantiza el futuro y su desarrollo normal”.

Seinjet también resaltó que él anunció su retiro, “las compañías funcionan bastante bien, tienen resultados positivos. Yo anuncié mi retiro y básicamente es un cambio de rol, voy a pasar a una gestión corporativa. Después de más de 20 años voy a delegar las responsabilidades del día a día en Credivalores”.

De igual manera, dejó claro que no saben quién está detrás de las afirmaciones contra las compañías. “No sabemos quién está detrás, no es una práctica normal de un empresario exitoso. Es una práctica muy extraña, no entendemos el por qué, no sabemos de dónde viene. Sacar una noticia que pretende generar un daño muy complicado”.

“Están tratando de acabar con la credibilidad y confiabilidad de una empresa que ha hecho las cosas bien”, agregó.

Escuche la entrevista completa a continuación: