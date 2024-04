Es una venganza que viene desde la muerte: urólogo sobre caso Juan Guillermo Aristizábal

El urólogo Juan Fernando Uribe pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre los detalles de la carta que dejó Jhon Ferney Cano, asesino del urólogo Juan Guillermo Aristizábal.

Según comentó el experto, atendió en cinco oportunidades a Jhon Ferney Cano, “en las historias urológicas, el dolor de este paciente aparece en 2016, sin embargo, nosotros tenemos datos de que él había consultado previamente a medicina del dolor en Sura antes de ser de la Nueva EPS, desde el 2010. La circuncisión fue realizada en 2021, como parte de un proceso mental de un médico con más de 20 años de experiencia, que era Juan Guillermo Aristizábal y que pensó que la circuncisión era la posibilidad”.

Asimismo, comentó que “no tengo ninguna duda, esta es una venganza que viene desde la muerte. Yo respeto mucho el dolor de la familia de Jhon Ferney, respeto lo que él fue como ser humano sufriente en su momento, pero lo que ha sucedido aquí es inédito, no creo que ni la urología ni ninguna especialidad de la medicina se haya sometido a ver morir a un amigo, de ver incendiado su consultorio, de ver herida a su secretaria y de ver casi muerto a un colega adicional”.

En cuanto al libro que escribió Jhon Ferney Cano, en el que cuenta la historia de su vida y las razones que, según él, lo llevaron a planear el asesinato del doctor Aristizábal desde hace al menos siete meses, el urólogo Uribe indicó que “él a mí no me habló mal de Juan Guillermo, no llegó a este consultorio diciendo que Juan Guillermo era la causa de su desdicha y que era un individuo que le causó el problema, él lo que quería saber era si su problema era una enfermedad crónica de la piel que puede manifestarse en los genitales”.

Por otra parte, Uribe fue claro al mencionar que Ferney era un hombre calmado, amargado, “en el consultorio conmigo fue absolutamente tranquilo, no detecté la capacidad que tenía de hacer daño Ferney. Él quería que le alivianaran el dolor”.

“Uno no puede decir que la circuncisión de Juan Guillermo fue la causa del gran problema de Jhon Ferney”, dijo para finalizar.

Escuche la entrevista completa a continuación: