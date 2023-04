Old Parr, el whisky escocés que Valledupar adoptó como propio

Colombia

Si hay un nombre que resuene en Valledupar en cualquier momento del año, pero especialmente en época del Festival Vallenato, es Old Parr: el whisky que por más de 50 años ha estado presente en esta emblemática celebración. En una región que ha logrado trascender gracias a artistas musicales, ritmos legendarios y un patrimonio cultural único.

La historia cuenta que Old Parr, al igual que el acordeón, entró a Colombia por Valledupar, que, en ese entonces hacia parte de la Guajira, y desde ese momento, este líquido dorado, ha venido expandiéndose y ha llevado su magia a lo largo y ancho del país. Cambiar el guion para disfrutar el lado positivo de la vida y acompañar a los colombianos en las celebraciones culturales más importantes del país, han sido las credenciales más importantes de Old Parr, que brillarán en la edición 56 del Festival Vallenato.

Para dar a conocer las distintas historias alrededor del Festival de la Leyenda, Ivo Díaz, cantautor vallenato; Julio Oñate, experto en whisky; y Diana Burco, acordeonera y compositora, referentes de la cultura Caribe, nos cuentan desde sus distintos dominios, la importancia que cobra Old Parr en el marco del Festival Vallenato.

La tradición cultural en el “Valle de Old Parr”

Ivo Díaz, cantautor vallenato e hijo del legendario Leandro Díaz, uno de los grandes juglares del Vallenato, relata con orgullo que en los tradicionales patios donde surgen las mejores “parrandas”, siempre se han celebrado los momentos de alegría con Old Parr, un licor que, llegó hace muchos años para quedarse. Recuerda las historias que le contaba su padre, que hasta sus últimos días fue un amante de este whisky adoptado por los valduparenses como propio. “Old Parr llegó al Valle en una época maravillosa, la época de la bonanza de algodón que sucedió entre los años cincuenta y setenta, las personas vivían del comercio y comenzaron a llegar algunos whiskys a la provincia, el primero de ellos fue Old Parr, que se metió en el corazón de todos y terminó por hacer parte indispensable de sus celebraciones especiales. Antes de ese momento, solo se tomaban bebidas artesanales sacadas de los alambiques, por tanto, la persona que tuviera acceso a esta botella era considerada “fina” y todos buscaban acercarse a ella”.

Su padre, Leandro Díaz, tuvo sus primeros contactos con este whisky en su juventud, en las fiestas que ofrecían Consuelo Araujo y Hernando Molina, precursores del Festival. Y aunque no podía ver la llamativa botella, que es considerada casi una obra de arte, su sentido del gusto, muy desarrollado, por cierto, hizo que se enamorara de su sabor hasta convertirlo en el “infaltable” a la hora de recibir invitados de otras latitudes.

En Valledupar, se toma puro y en tragos, poco se acostumbra a tomarlo a las rocas, que es la forma más común de hacerlo. Entre risas, el cantautor recuerda una anécdota que tiene con el reconocido y recordado acordeonero Colacho Mendoza, quien, en compañía de Ivo, visitaba el Palacio de Nariño para recibir un reconocimiento y les ofrecieron un whisky en medio de la recepción. El mesero le preguntó amablemente si lo quería a las rocas, Colacho, sin saber a qué se refería, le respondió “No, no, no, a mi tráigamelo normalito con bastante hielo”. Poco importaban las formas de servirlo, lo realmente destacable era su sabor, que, con el pasar de los años, hizo que el Valle del cacique Upar, ubicado entre dos serranías, se convirtiera de manera irrevocable en el “Valle de Old Parr”.

Ivo Díaz, quien ha sido ganador del Festival de la Leyenda Vallenata, en varias ocasiones como intérprete de canción inédita, componiendo e interpretando con su voz fuerte y melodiosa, será uno de los anfitriones de este gran evento que recibe a todos los visitantes como si fueran familia. Como él mismo dice: “Los estoy esperando para atenderlos como se debe, con música, folclor y, sobre todo, con un buen trago de Old Parr”.

El primer amor del Festival Vallenato

Julio Oñate, experto en whisky, contador de historias y, además, con innegables raíces vallenatas gracias a su padre, define Old Parr como “el primer amor”, porque, aunque en la vida se conozcan nuevos, distintos y entrañables amores, ese primero es único e irrepetible.

“La historia de la creación de este whisky comienza con los hermanos Greenless, quienes se propusieron transmitir experiencias, sabiduría y conocimiento, apelando a la figura de Thomas Parr, un hombre culto y además muy reconocido por su longevidad ya que según el mito vivió ciento cincuenta y dos años y se caracterizaba por siempre celebrar cada momento”, destaca Oñate.

Los hermanos Greenless crearon Old Parr con la intención de triunfar en Japón, sin embargo, aunque lo lograron, la marca ganó reconocimiento en Latinoamérica en los años cuarenta, principalmente en Venezuela cuando por un error de dígito se solicitaron diez mil cajas, en vez de mil, que era lo previsto. Cuando llegó el barco con las diez mil cajas, no hubo otra opción que venderlo y llevarlo a los países vecinos para poder ir liberando poco a poco este gran inventario. Julio coincide con Ivo Díaz, su gran amigo, en que antes de que llegara Old Parr a la provincia, lo mejor que se podía conseguir era algún destilado artesanal o una que otra cerveza, por esta razón, al ver la llamativa botella y este sabor único y nuevo para todos, lo adoptaron como propio en toda la costa norte colombiana donde pensar en ofrecer un whisky distinto en una reunión era considerado una falta de respeto.

Precisamente, en medio de este gran auge del whisky, nace el Festival Vallenato, su historia ha estado unida con el espíritu de celebración de Old Parr desde sus inicios. En 1968, tres personas: Rafael Escalona, Consuelo Araujo y Alfonso López Michelsen, se unieron para conservar el patrimonio musical de todo un país, para que historias, mitos y leyendas que se contaban a través de la música, llegaran a todos los colombianos de una manera especial. Este esfuerzo hizo que vallenatos, sones, paseos, puyas y merengues, se convirtieran en algunos de los pilares fundamentales de la cultura colombiana la cual empezó a ser acompañada y celebrada a través de los años.

En cuanto al sabor, Julio comienza hablando de los “blends” así se les llama a las mezclas de varios tipos de whiskys, algunos de granos, otros de malta, y, de estas mezclas surgen notas ahumadas que los paladares de ese momento desconocían. Otra gran característica que, sin notarlo, convierte Old Parr en el whisky predilecto de los colombianos es que, al ser añejado en roble americano, este le otorga notas de caramelo y vainilla, que sin saber cómo explicarlo logran el sabor perfecto para los paladares desprevenidos.

Para Julio, Old Parr representa sabor, tradición, vallenato, recuerdos y memorias de aquella provincia que como él mismo dice, lleva en la sangre y en el corazón.

Las mujeres y la música en el vallenato

Diana Burco, acordeonera y cantautora, ha investigado la música tradicional colombiana desde sus orígenes. Ha viajado por Colombia y el mundo cambiando el guion con sus armoniosas notas y llevando no solamente su música sino también un gran mensaje: Ser mujer no te limita a nada.

Para Diana, cambiar el guion empieza por conocer la historia y de saber qué hace falta contar en ella. Como mujer, desde sus doce años, se dio cuenta de que una parte de la historia no se había contado ya que las mujeres siempre fueron consideradas musas de inspiración y ella quería ser algo más que eso. Quería expresarse y conectar con sus sentimientos femeninos a través de sus composiciones y acordes. Diana resalta la figura del juglar, un término que viene desde el medioevo haciendo alusión a una persona que iba de pueblo en pueblo contando historias, cantando canciones y entreteniendo a su público. En el contexto local, un juglar es un músico integral que compone, canta y toca acordeón, más que todo en el género vallenato.

A pesar de que Diana es santandereana de nacimiento, siempre se sintió muy conectada con Valledupar y desde muy pequeña, empezó a visitar estas tierras donde como ella misma dice, bebió el agua pura del vallenato. A medida que iba creciendo, Diana buscaba referentes con quien pudiera sentirse plenamente identificada y además tener un punto de partida para saber a dónde quería llegar. Fue entonces cuando conoció a Rita Fernández Padilla, compositora, cantante y autora del himno de Valledupar. Una mujer con cualidades increíbles y un talento inigualable que la inspiró y marcó el camino que Diana tanto anhelaba recorrer.

Cuando hablamos de whisky, ella, comienza con una frase imponente: “Las mujeres sí tomamos whisky” y define específicamente Old Parr como el punto de unión de todo lo que pasa alrededor del vallenato. Tiene la capacidad de unir talentos musicales, amigos, familia y de fomentar una atmósfera de celebración y disfrute que hace que esa apropiación, que se exacerba en época de Festival, permanezca a través de los años.

Hoy Diana, quien ha tenido dos nominaciones a los Latin Grammy, representa la valentía de ser mujer en un espacio que históricamente ha sido ocupado por hombres y destaca nombres como Karen Lizarazo, y Ana Del Castillo, quienes hacen parte de ese movimiento femenino que está dispuesto a continuar el legado del vallenato y a seguir cambiando el guion con su ejemplo.

Valledupar representa un tesoro mundial digno de ser celebrado con un whisky escocés con alma latina, el cual, desde atardeceres dorados y noches emblemáticas, invita a todos los colombianos a ser parte de la edición 56 del Festival de la Leyenda Vallenata, con una completa agenda de eventos culturales y musicales para disfrutar con Old Parr uno de los momentos más importantes para Colombia y el Caribe.

