He pedido que el partido nos respete autonomía: Alexander Quevedo del Partido Conservador

El Gobierno Nacional logró un primer triunfo en el debate de su reforma a la salud. Aunque aún prematura, esta victoria le permite empezar a tener claros los votos con los que cuenta para sacar adelante el polémico proyecto.

Durante la sesión se produjeron varios hechos importantes que empiezan a despejar el camino de esta accidentada iniciativa. En primer lugar, los representantes Gerardo Yepes y Alexander Quevedo, del Partido Conservador, y Camilo Ávila, de La U, se salieron del recinto para no tener que votar negativo, como les han indicado sus partidos.

Por este motivo, el representante Alexander Quevedo pasó por los micrófonos de La W para conversar sobre esa situación.

“Consideramos los dos que lo importante era salirnos y si pasaba el informe, entrar al debate del articulado, y sino ya definitivamente no era responsabilidad de nosotros”, dijo Quevedo sobre su salida del recinto.

Además, expresó que “estamos en la tónica de acatar al partido, me causó sorpresa ese comunicado de ayer que nos pone en ese escenario porque en principio pensé: ‘votaré en los artículos que nos favorecen, pero aquellos en los que no hubo conceso en el Partido Conservador, pues votaré negativo’”, dijo.

Y que “en ese escenario no tendríamos otra opción que votar negativo todo”, dijo sobre la orden que tienen desde la presidencia del partido sobre la votación al articulado.

Así mismo, expresó que “el presidente (del Partido Conservador) Efraín Cepeda nos ha expuesto las razones y ha habido un malestar porque incluso el partido está dispuesto en avanzar en la reforma, pero lo que lo tiene incomodo (al partido y algunos representantes) es que lo acordado en la mesa a la hora de escribirlo en la mesa no trasciende”.

Así mismo, expresó que “he defendido un tema, la reforma no se cristaliza en la Comisión Séptima, es simplemente debate y ahí avanza a plenaria” y además que “sí he pedido en el partido que nos dejen avanzar y nos respeten la autonomía como congresistas de la Comisión séptima”.

Ya que, según dice, “es muy difícil la situación en la que estamos, el Gobierno cometió un error convocado a los presidentes de los partidos a la discusión del articulado”, ya que según dice, eso es labor de los congresistas.

Finalmente, mencionando que “si no fuera por la ley de bancadas le doy un sí al informe y en el debate al articulado me pongo como un obrero juicioso a discutir los puntos que el partido trazó como líneas azules. Votaría positivo a los artículos que nos favorecen”, cerró.