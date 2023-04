Me hicieron ofrecimientos para que hablara contra Uribe: Juan C. Rodríguez ‘Zeus’

Me hicieron ofrecimientos para que hablara contra Uribe: alias ‘Zeus’

En entrevista con La W, el mayor (r) Juan Carlos Rodríguez Agudelo ‘Zeus’, uno de los hombres más cercanos al excapo del narcotráfico Diego León Montoya ‘Don Diego’ y exaliado del paramilitarismo, señaló frente a su actuación como testigo en el juicio contra Santiago Uribe por presunta conformación de grupos de Autodefensas, que el mayor Juan Carlos Meneses buscó torcer su testimonio.

El exoficial del Ejército señaló que Meneses le indicó (mencionando al senador Iván Cepeda y a la senadora Piedad Córdoba) que le ofrecían beneficios si declaraba en contra de Santiago Uribe y el expresidente Uribe.

“Me hace algunos ofrecimientos de algunas personalidades como Piedad Córdoba, como el senador Cepeda, utilizó los nombres de ellos para hacerme ofrecimientos que declarara en contra del señor Santiago Uribe y el señor expresidente Álvaro Uribe”, sostuvo ‘Zeus’ en la entrevista.

De acuerdo con Rodríguez Agudelo, a cambio de tales declaraciones en las que supuestamente los vinculara con el paramilitarismo lo sacarían del país como un “testigo estrella” protegido “que me iban a poner en Suiza, en Alemania, en donde yo quisiera en Europa y que me sacaban del país como testigo estrella”, afirmó.

Adicionalmente, ‘Zeus’ también afirmó que conoció al abogado Diego Cadena debido a que se lo envió Diego León Montoya “Don Diego” (era uno de sus abogados) en momentos en los que la Corte Suprema estaba buscando colaboradores que hablaran de personalidades relacionadas con el Cartel del Norte del Valle.

“Diego León Montoya me mandó decir que no cuente nada porque la justicia no está en capacidad de cuidarme y de cumplirme con beneficios”, sostuvo ‘Zeus’.

Adicionalmente, afirmó que se reunió en otra oportunidad en 2016 con el abogado Diego Cadena cuando ya había salido de la cárcel La Picota trasladado a la Escuela de Artillería.

