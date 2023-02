Exsenador Álvaro Uribe Vélez le exigió respeto a Miguel Ángel del Río

Un nuevo enfrentamiento se presentó entre el exsenador Álvaro Uribe Vélez y el abogado de víctimas Miguel Ángel del Río, por cuenta de las amenazas.

En esta ocasión el detonante fueron las afirmaciones que hizo el abogado Del Río en medio de la diligencia, sobre nuevas amenazas que al parecer habría recibido de Carlos Eduardo López alias ‘Caliche’, testigo en el proceso que se adelanta por presunta manipulación de testigos contra Uribe Vélez.

“Como todo cobarde al verse descubierto por las amenazas que me puso en directo, me acaba de escribir diciéndome: -no señor borré esos mensajes por la sencilla razón que es mejor hacer las cosas al derecho. Discúlpeme, pero jamás te he amenazado” dijo del Río refiriéndose a un mensaje que supuestamente le llegó de alias ‘Caliche’.

Además dijo que informaba a las autoridades de lo ocurrido “como este señor (alias ‘Caliche’) hace todo por el presidente Uribe, es posible que esté detrás de muchas de las amenazas contra mi familia (…)”.

Respondió el expresidente

El exsenador expresó su molestia por lo que consideró como una falta de respeto al ser relacionado con las intimidaciones que ha recibido el abogado de Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo en este proceso.

También enfatizó en que tiene derecho a su buen nombre y que no pueden vincularlo con este tipo de hechos y que además ocurra frente a una juez y que no pase nada.

“Señora juez yo muy respetuosamente debo decirle que no puedo aceptar que el abogado Del Río asocie estas llamadas con mi persona, si tiene la más mínima prueba que me denuncie (…)”.

Agregó que “yo no puedo aceptar esto señora juez y yo tengo derecho como todo ciudadano a que me respeten, así como usted ha exigido respeto para él”.

Insinuaciones venenosas: Jaime Granados

En medio de la audiencia fue evidente el malestar que se generó por las afirmaciones que hizo el abogado de víctimas.

Precisamente, el reconocido abogado Jaime Granados, defensor del exsenador Uribe Vélez, indicó que ante “las sátiras” de Del Río es imposible guardar silencio.

Dijo que relacionar a Carlos Eduardo López alias ‘Caliche’ con el señor expresidente mediante insinuaciones, no solo es fuera de lugar, sino que además esa asociación es “insidiosa y venenosa”,

“La protesta que hace el doctor Álvaro Uribe Vélez, surge no para afectar esta audiencia sino por las provocaciones del señor Del Río”, dijo Granados.

También pidió que Del Río se abstuviera de seguir haciendo comentarios provocadores.

En ese sentido, la juez 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, le pidió al abogado Del Río que dejara de relacionar al expresidente con las amenazas y pidió que si tienen algo que denunciar lo hagan ante las autoridades pertinentes.