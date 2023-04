“Me gusta hacer sufrir al público”: Jimena Romero, libretista de ‘Ana de Nadie’

Sin duda alguna, ‘Ana de Nadie’ se ha posicionado como una de las telenovelas más vistas en las noches de los hogares colombianos, encantando a los televidentes, por esto se hace necesario invitar a los micrófonos de Contrarreloj a Jimena Romero, la reconocida novelista y libretista de esta producción, quien también se encuentra cumpliendo 20 años de carrera en el medio.

“Esta novela está basada en ‘Señora Isabel’, una producción de 1993, protagonizada por mi mamá, Judy Henríquez, escrita por mi papá, Bernardo Romero. Es una historia que hace 30 años rompió todos los cánones de telenovela que existían, el hecho de que la protagonista tuviera 50 años era toda una disrupción para el país, pasando fronteras, fue realmente el primer producto que empezó la exportación de historias colombianas a otros países”, relató.

Además, mostró su orgullo en hacer el primer remake de la telenovela, y que sea ella quién está detrás, pues su padre, ya fallecido fue quien creó la versión anterior que ahora ella está precediendo, teniendo a su madre, de nuevo en el elenco.

“El día que se hiciera aun remake de esta historia en Colombia yo quería que fuera así. Mi papá era un sargento en cuanto a disciplina, pero tenía algo maravilloso y es que él trazaba una línea muy clara en que lo que era la familia y lo que era el trabajo”, contó la libretista.

Asimismo, mostró las posibilidades que ha tenido de escribir para producciones que han escalado en otros países como México, y los retos que ha debido tener en cuenta a la hora de adaptar su dialecto a las otras naciones, para finalmente mostrar los géneros televisivos con los que mejor se desenvuelve.

“La mayoría de las cosas que he hecho ha sido melodrama, pero tengo una vena cómica que se me sale, pero me gusta mucho hacer sufrir al público, me gusta que se emocionen, lloren, se angustien, suspiren, ese es mi género. En Netflix hice algo de suspenso, pero me di cuenta de que es muy difícil, me quedo con el melodrama”, concluyó.