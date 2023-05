Barranquilla: Megaproyecto Arena del Río no se ejecutará

A través de un comunicado a la opinión pública, firmado por Peter Gianulis y Edgar Rentería, socios de la firma Two Way Stadiums, dieron a conocer que el Megaproyecto Arena del Río no se ejecutará.

En el documento, publicado este martes 2 de mayo, señalan que, luego de un recorrido riguroso y la búsqueda de opciones para cumplir las etapas del proyecto, la “coyuntura inversionista con las altas tasas de interés, la devaluación del peso colombiano y el aumento de la inflación”, afectaron el cierre financiero del proyecto y su ejecución.

Asimismo, aseguraron que se iniciará el proceso de devolución a los 550 clientes de palcos y apartamentos por la fiduciaria Bancolombia.

“Nuestra gratitud con los clientes, equipo de trabajo, instituciones y gremios de la ciudad que siempre nos apoyaron y, de manera especial con Tatyana Orozco, quien se retira. Ella se desempeñó con gran profesionalismo como nuestra presidenta con su liderazgo y conocimiento, permitiendo unir a una ciudad frente al sueño”, se lee en el comunicado.

Finalmente, señalaron que el cierre del proyecto y la supervisión de las devoluciones a los compradores en custodia de la fiduciaria estará en manos de Peter Gianulis.

“Apostamos, desde lo privado, a una obra épica y hoy asumimos esta pérdida con nostalgia. Barranquilla y Colombia se merecen este dinamizador de la industria creativa”, afirmaron.

Cabe mencionar que, en 2020 se anunció el proyecto oficialmente, que comenzaría su construcción en 2022 y su funcionamiento en 2025

En octubre de 2021 el proyecto fue reubicado y se trabajaba en un plan parcial para la obtención de las licencias de construcción.

Estaba visionado como un complejo multifuncional, con capacidad para 53.000 espectadores y se convertiría en la única estructura techada de grandes dimensiones en América Latina, con un césped móvil retráctil que daría paso a un escenario para espectáculos.