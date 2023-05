Explosivos audios evidenciarían casos de acoso en el Ejército Nacional

Mujeres en el Ejército Nacional. Foto: Juan Barreto /AFP via Getty Images / JUAN BARRETO

La W conoció en primicia varias denuncias por acoso sexual y laboral en contra del coronel Harold Triana, del Ejército Nacional, quien actualmente es el oficial de Planes del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (CEDOC) en el Cantón Norte de Bogotá.

Una de las denunciantes del área de Logística aseguró que, el pasado 14 de febrero, el coronel realizó comentarios de carácter sexual sobre su vestimenta.

La mujer relató lo que sucedió un día en el que usaba un vestido a la mitad de la rodilla, medias veladas, tacones y blazer: “Frente a mi atuendo, el coronel me dijo que una vez estaba en formación con una superior y ella tenía un pantalón ajustado que lo había hecho irse a colocar Vic Vaporub como a los caballos”.

Frente a este comentario, agregó la denunciante, se quedó callada porque no entendió a qué se refería exactamente el coronel.

La denunciante aseguró que el coronel Triana continuó: “Siguió diciéndome que eso lo hacían porque, cuando la yegua está en celo, a los caballos les aplicaban Vic Vaporub en la nariz para no sentir deseo sexual. Que yo con el vestido lo había colocado igual a como lo había colocado la superior, que me había visto las piernas en la reunión y le tocaba controlarse”.

Una segunda denunciante aseguró que el coronel Triana llegó un poco más lejos y la tomó de los brazos a la fuerza:

“Me invitó a ingresar y estando allí, me dice: ‘pero salúdeme bien’, extendiendo su mano y generando una fuerza hacia él para resultar en un abrazo. Esta situación me puso incómoda, no tengo la confianza para dicho trato”.

Posteriormente, antes de que llegara todo el personal, hubo otro episodio: “Sus conversaciones eran insinuantes en el sentido de invitaciones a salir, usando expresiones como: ‘¿Su esposo la deja salir sola?’”.

Continuó: “Ese mismo día, delante del personal que se encontraba en horas de la tarde, volvió a realizar una invitación a salir a tomar cerveza. Cabe mencionar que esta situación me genera una inestabilidad emocional, toda vez que, al ser el supervisor de mi contrato y el superior en la oficina del C4 en la que me desempeño, me hace pensar que debo acceder a sus insinuaciones a fin de conservar mi trabajo”.

Otras denunciantes relatan que el oficial hacía comentarios sobre el aspecto físico y la presentación personal de sus subalternas. En una ocasión, le dijo a una de sus trabajadoras que su cabello “le daba asco”.

Responde el coronel Triana

La W conoció una reunión que tuvo el coronel con sus denunciantes, en la que dio explicaciones sobre su actuar.

El coronel asegura que solo quería resaltar la belleza de las subalternas.

Durante esta reunión, el coronel ofrece excusas, pero, al tiempo, justifica su actuar.

En la reunión, uno de los asistentes le reclama al coronel sobre los comentarios despectivos en contra de una de sus subalternas.

El coronel se defiende diciendo que estaba exigiéndole a su trabajadora una buena presentación en la oficina y le estaba sugiriendo no usar jeans para trabajar.

En la reunión, una de las mujeres encaró al oficial y le reclama por otros comentarios despectivos que, para ella, constituyen un abuso laboral.

Ejército responde

Por su parte, el Ejército Nacional se pronunció sobre estos episodios a través de un comunicado.

En el documento, aseguró que el Comando de Educación y Doctrina conoció de la situación el pasado 28 de marzo a través del informe que presentó un mayor.

Dice el documento: