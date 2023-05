No tener el 100% de la meta afecta la operación: director de Reclutamiento del Ejército

No tener el 100% de la meta afecta operacionalmente: director de Reclutamiento del Ejército

En diálogo con Contrarreloj, el coronel Alexander Rojas, director de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, explicó que el Ejército Nacional adelanta actualmente la incorporación de hombres y mujeres que quieran ingresar a prestar su servicio militar. Sin embargo, el oficial reconoció que en el caso de los jóvenes mayores de edad, hay una disminución en comparación con las mujeres, quienes se han presentado masivamente.

“En el primer contingente teníamos una incorporación de 1.296 mujeres que fueron incorporadas durante los dos primeros días que se tenían planeados para la incorporación, en vista de la acogida aumentamos la meta de incorporación para este segundo contingente y vamos a incorporar tres pelotones más, 1.400 mujeres que harán parte del segundo contingente. La invitación es que se acerquen a partir del 15 de mayo a los distritos militares y hagan parte, aquellas jóvenes que no alcancen tenemos todavía 2.500 cupos para los próximos contingentes”.

Sin embargo, el oficial aseguró que la acogida para prestar el servicio militar por parte de los hombres ha sido “más compleja”. “Vamos a incorporar 15.348 hombres que harán parte del mismo contingente de las mujeres, ha sido un poco más difícil y esto es un reto que nos han colocado las mujeres, una competencia, por eso el llamado a los hombres para que en los quince días restantes que nos quedan, hagan su presentación en las unidades militares y distritos y puedan resolver su situación militar”.

Por eso, aunque se cuenta con todas las capacidades, la disminución de hombres que no están prestando el servicio militar sí puede generar un impacto. “El servicio para los hombres es obligatorio, no hay modificaciones en las leyes que nos rigen la situación militar, en el caso de las mujeres la presentación si es de manera voluntaria. El no tener el 100% de la meta, nos va a disminuir el pie de fuerza y nos va a afectar operacionalmente, pero mantenemos el compromiso de sostenernos y mantenernos cumpliendo al pueblo con la seguridad y con todas las misionalidades y las capacidades que tiene el Ejército Nacional”.

Escuche la entrevista completa a continuación: