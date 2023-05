“Hemos retrocedido en seguridad”: alcalde de Cartagena del Chairá por presencia de Farc

Sigue siendo crítica la situación de orden público en Cartagena del Chairá, Caquetá, tras las amenazas por parte de las disidencias de las Farc a la población civil. En total son 21 las antenas de comunicación que han sido apagadas por el grupo armado, lo que ha generado que los habitantes se sientan acorralados.

En diálogo con W Radio, el alcalde del municipio, Edilberto Molina, señaló que la situación requiere una intervención urgente por parte del Gobierno Nacional.

“Acabamos de terminar el Consejo de Seguridad, allí se logró con el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega tomar acciones para garantizar seguridad y tranquilidad debido a las alteraciones de orden público, debido a la zozobra que están viviendo los habitantes de Cartagena del Chairá, incomunicados con extorsión con panfletos y vallas alusivas a estos grupos al margen de la ley”, sostuvo.

Por ahora, habrá incremento en la presencia de la fuerza pública. “Esperamos que se desplacen más unidades de los batallones, más agentes de policía, Sijin y Dijin, también Fuerzas Especiales, también patrullajes conjuntos entre Ejército, Armada y Policía, en estos momentos parece que Cartagena retuviera sin Dios y sin ley, esto ha generado zozobra, muchos comerciantes temen seguir ejerciendo estos, los panfletos aparecieron a tan a dos cuadras de un colegio, los padres de familia sienten preocupación porque de pronto hay reclutamiento forzado de jóvenes”, afirmó.

“Sentimos que hemos retrocedido en el tema de seguridad bastante, le pedimos al Gobierno Nacional que inicien los diálogos regionales lo más pronto posible y nos dé participación todo estos problemas nos cae a los alcaldes, en ocasiones tomar decisiones desde Bogotá o desde un escritorio pero lo que vivimos en el territorio es complejo (…) Con la única persona que tuve comunicación fue con el Ministro de las TIC y nos informó que se iban a tomar todas la acciones para que pudiera retomar las comunicaciones en el municipio. No he recibido ninguna comunicación directa como tal del Gobierno”, agregó.

Por último, el alcalde manifestó que siente preocupación por su seguridad, ya que ha sido víctima de amenazas constantes. “Es una situación compleja, he recibido amenazas, los grupos al margen de la ley de las Farc citaron a los comerciantes a pagar extorsiones y han indicado que no van a descansar hasta asesinarme, me ha tocado irme del municipio, me han declarado objetivo militar, es muy preocupante y he pedido a la UNP que aumenten el esquema de seguridad, ando en un vehículo en malas condiciones. El llamado que le hago al presidente es que no espere que me maten”.