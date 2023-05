Lucas Villa: presuntos autores del crimen tendrían relación con investigador del caso

En mayo de este 2023 se cumplen dos años del asesinato de Lucas Villa, quien falleció en el marco del estallido social. Sin embargo, pese a las nuevas pistas, aún no se ha esclarecido el caso.

Lorenzo Morales, periodista del equipo investigador de Cerosetenta en el caso Lucas Villa, habló en Sigue La W sobre lo que han encontrado en las investigaciones.

“Las investigaciones llevan dos años y no han ofrecido ningún resultado o claridad sobre lo que pasó en el crimen. En nuestra investigación se recogen muchas preguntas que la Fiscalía debería responder y que apuntan a las relaciones que mantenían algunos que los que la Fiscalía consideran sospechosos del crimen, con funcionarios públicos y particularmente Policía e investigadores de la misma Fiscalía”, manifestó el periodista.

Por otro lado, se pronunció sobre los testigos y sobre su aporte dentro del proceso, “parte del mérito que tiene la investigación es que es muy detallada sobre las evidencias que reposan en el expediente de la Fiscalía. Hay muchos cabos sueltos que el equipo de periodistas recopiló sobre actuaciones e información de testigos y de fuentes no formales que suman a esa sospecha de que algunos policías podrían haber tenido relación con el crimen”.

“Lo que es llamativo en este hallazgo es que algunas de esas pistas, por alguna razón que se desconoce, es por qué esos indicios no llevaron a profundizar en esos posibles vínculos en la organización criminal que se sospecha fue la autora material del crimen y los vínculos con los policías y quizá un hecho más grave con al menos una de las personas de la Fiscalía que está investigando el caso”, añadió.

En ese sentido, mencionó que en la investigación también hay por lo menos 100 fuentes que se acercaron de manera voluntaria para hablar de la relación estrecha entre los presuntos autores del crimen con los policías.